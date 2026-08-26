USTEC pressiona Illa pel conflicte educatiu
- El sindicat denuncia que Educació no els convoca des de la reunió del 13 de juliol amb la consellera
- USTEC manté la vaga del 8 de setembre i reclama una resposta política a les reivindicacions del sector
El sindicat majoritari del sector educatiu, USTEC, ha demanat al president de la Generalitat, Salvador Illa, que intervingui directament en el conflicte educatiu si la consellera d’Educació, Esther Niubó, no reprèn les negociacions amb les organitzacions sindicals. El sindicat considera que el Govern ha d’abandonar “la idea que el conflicte està resolt” i manté la convocatòria de vaga del 8 de setembre, a pocs dies de l’inici del nou curs escolar.
L’organització sosté que continuen pendents diverses reivindicacions estructurals i defensa que no es pot donar per tancada la negociació mentre no s’abordin qüestions com les ràtios, la inclusió educativa, les infraestructures, la situació del català als centres i el reforç de la xarxa pública.
La petició directa a Illa
En un comunicat, la portaveu del sindicat, Iolanda Segura, assegura que, si la titular d’Educació “no vol o no pot encarrilar aquesta negociació”, ha de ser el president qui assumeixi aquesta tasca. USTEC denuncia que des de la reunió mantinguda amb la consellera el 13 de juliol no s’ha tornat a convocar els sindicats per abordar de manera global les demandes del sector.
Segura considera que el Govern no pot demanar “paciència” als treballadors quan falten menys de dues setmanes per a l’inici del curs i encara no s’ha produït una nova trobada de negociació.
Rebuig a les reunions amb altres agents
El sindicat també qüestiona l’argument de la Generalitat segons el qual la consellera ha mantingut més de 200 reunions amb persones i agents vinculats a la comunitat educativa.
Segons USTEC, aquestes trobades no poden substituir la negociació sindical ni servir d’excusa per no convocar la mesa de negociació amb les organitzacions representatives. La portaveu del sindicat defensa que, davant una vaga convocada i un conflicte laboral obert, l’executiu ha de seure a negociar directament amb els sindicats.
Mesures insuficients per tancar el conflicte
USTEC valora positivament algunes de les mesures anunciades recentment pel Departament, com l’increment de les aules d’acollida i el desplegament de la infermeria escolar. Tot i això, recorda que aquests compromisos ja formaven part dels avenços negociats durant els mesos de març i maig.
Per aquest motiu, el sindicat considera que aquestes iniciatives són parcials i no resolen un conflicte que, segons afirma, continua present als centres educatius.
Les reivindicacions del sector
L’organització reclama més recursos per gestionar la complexitat creixent de les aules i insisteix en la necessitat de reforçar les plantilles, millorar l’atenció a la diversitat i invertir en infraestructures.
També defensa aprofitar la davallada demogràfica per reduir les ràtios d’alumnes per aula i enfortir la xarxa pública, en lloc de reduir l’oferta educativa o tancar grups.
El Govern apel·la al desplegament dels acords
La resposta sindical arriba després que la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, afirmés que l’executiu ha treballat intensament durant els darrers mesos per garantir que l’inici del curs es desenvolupi amb la màxima normalitat possible.
Paneque va assenyalar que serà la consellera d’Educació qui explicarà pròximament les novetats i els recursos que s’incorporaran al nou curs escolar, mentre el sindicat insisteix que la negociació continua oberta i que les mobilitzacions es mantindran mentre no hi hagi una resposta política a les seves demandes.