Sense acord entre Educació i els sindicats per posar fi a les aturades de docents
- El Govern veu "marges" dins l'acord i Ustec-Stes alerta que sense parlar també de sous no tornaran a reunir-se
- La CGT qualifica d'insult la trobada i el sindicat de Professors de Secundària afirma que el departament viu en una realitat paral·lela.
Educació i sindicats es donen una treva fins dimarts. La reunió de la taula sectorial d’Educació, entre govern i sindicats s'ha tancat sense acord. Tot i això, les parts s’han emplaçat a reprendre les negociacions dimarts vinent amb l’objectiu d’intentar desencallar el conflicte dels docents.
Propostes insuficients, segons els sindicats
Durant la reunió, el departament ha posat sobre la taula millores en l’escola inclusiva, però els sindicats consideren que són insuficients. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Giménez, ha afirmat que volen explorar els "marges" de l'acord signat amb CCOO i UGT, però no ha concretat si aquests marges inclouen anar més enllà de l'increment del complement específic del 30% inclòs a l'acord amb les dues forces sindicals. "Hi ha marges dins l'acord per trobar solucions i propostes que permetin sortir d'aquesta situació", ha dit.
La portaveu d’USTEC, Iolanda Segura, ha denunciat a la sortida que falten “propostes concretes”, especialment en el punt més conflictiu: l’augment salarial. Segura, que representa el major sindicat educatiu i lidera el cicle de vagues del maig i el juny, ha subratllat que la reunió, celebrada en el tercer dia d’aturades, no ha servit per arribar a cap acord. Tot i això, ha confirmat que tornaran a reunir-se dimarts, sempre que dilluns el departament liderat per Esther Niubó faci arribar un ordre del dia amb una proposta salarial concreta.
Amenaces de dimissió
El secretari general de Professors de Secundària (Aspepc-SPS), Ignasi Fernández, ha estat especialment dur i ha acusat el Govern d’estar “instal·lat en una realitat paral·lela”. Ha qualificat d’“irrisòria” la proposta sobre l’escola inclusiva i ha advertit que, si dilluns no hi ha propostes concretes, demanaran explícitament la dimissió de la consellera.
Per la seva banda, la secretària general d’Ensenyament de CGT de Catalunya, Laura Gené, ha qualificat la reunió d’“insult per a la comunitat educativa” i ha reclamat dotacions reals per a la inclusiva, democràcia als centres, un calendari de negociacions i arribar al 6% del PIB en Educació. Tot i no tenir representació a la taula, també hi han assistit la Intersindical i la Coordinadora Obrera Sindical, que han criticat el format de la trobada i han instat a mantenir les vagues.