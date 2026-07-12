La comunitat educativa manté la vaga d’inici de curs
- Els sindicats dels docents mantenen la vaga a l’inici de curs el 8 de setembre i reclamen negociació urgent amb Educació
- Niubó diu que les reunions amb agents educatius són "molt constructives" i confia a "rebaixar" el malestar
L’Assemblea Educativa de Catalunya manté la convocatòria de vaga per al 8 de setembre, coincidint amb el primer dia del curs 2026-2027. Amb el suport de sindicats com USTEC, CGT o Intersindical, reclamen una negociació urgent amb el Govern aquest mateix juliol per abordar les seves demandes.
Davant d'aquesta situació, la consellera Ester Niubó ha intensificat els contactes amb la comunitat educativa i ja s’ha reunit amb més de 100 equips directius d’arreu del territori. Segons Educació, aquestes trobades estan sent “constructives” i tenen com a objectiu rebaixar el malestar acumulat després d’un curs amb mobilitzacions constants.
“📚 Esther Niubó aposta pel diàleg per calmar el clima educatiu a l'espera de la vaga prevista per al 8 de setembre.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 12, 2026
➕ Info: https://t.co/ymak9oTDDt pic.twitter.com/lQHrE4005s“
Un conflicte arrossegat
El sector ve d’un període de 23 vagues i mobilitzacions durant el primer semestre, després del rebuig parcial al nou acord laboral. Tot i que el pacte preveu millores com increments salarials i més dotacions docents, sindicats majoritaris com USTEC han mostrat la seva disconformitat i volen garantir que els compromisos es compleixin.
Entre les demandes del professorat destaquen més recursos per a l’atenció a la diversitat, la reducció de la burocràcia i un augment de la inversió fins al 6% del PIB en educació. També reclamen mesures per adaptar els centres al canvi climàtic i evitar retallades a l’escola pública.
Tot i les reunions previstes amb famílies i sindicats, encara no s’ha concretat la convocatòria d’una taula sectorial de negociació, un element clau per desencallar el conflicte. Mentrestant, els sindicats ja apunten a un possible “tardor calenta” si no hi ha avenços.