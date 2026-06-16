Vaga a les escoletes: Educació xifra en un 30% el seguiment
- Un centenar de treballadores de centres d'educació infantil de 0 a 3 anys de les Illes protesten davant el Parlament
- Se senten ignorades en la reivindicació d'un conveni autonòmic
Un centenar de treballadores de centres d'educació infantil de 0 a 3 anys de les Illes han dut aquest dimarts la seva protesta al Parlament. Educació xifra en un 30% el seguiment de la vaga. Diuen que se senten ignorades en la reivindicació d'un conveni autonòmic que en millori les condicions. Han seguit d'aprop un ple en que el Govern els ha reiterat el suport, però també les seves limitacions.
Vaga a les escoletes
La Conselleria d'Educació xifra el seguiment en un 30%. Les educadores demanen un conveni propi per les illes que en millori les condicions salarials. Les treballadores han protestat al carrer per exigir ser escoltades.
Ulls tapats, perquè així asseguren trobar-se les treballadores de l'etapa educativa 0-3 quan una sola persona ha de vigilar una aula sencera i perquè se senten invisibles davant les institucions.
Les treballadores dels centres educatius fan vaga a les Illes i han dut la protesta al Parlament. Exigeixen una taula de negociació específica amb representació de tot el sector 0-3.
Un grup de treballadores ha seguit el ple. Els socialistes exigeixen un conveni autonòmic propi pel sector, però Prohens assegura estar limitada per l'acord estatal.
El conseller d'Educació ha reiterat que el Govern vol propiciar un acord sobre el conveni d'escoletes, però que el text l'han de redactar i firmar sindicats i patronals.