Educació flexibilitza el C2 de català per a professors interins el proper curs
- El Departament d’Educació permet acreditar el C2 durant només durant el curs 2026-2027 per cobrir la manca de docents
- ERC reclama una "rectificació" al Parlament, mentre la consellera nega que hi hagi una rebaixa o ajornament de la mesura
La consellera d’Educació, Esther Niubó, ha anunciat una flexibilització temporal del requisit del C2 de català per accedir a la borsa de professorat interí.
La mesura permetrà inscriure’s sense el títol amb el compromís d’obtenir-lo durant el curs 2026-2027, amb l’objectiu de garantir que no faltin docents als centres.
“📚 Educació donarà un any de marge als professors interins per acreditar el C2 de català. @Esquerra_ERC acusa el Govern de "fer-se trampes al solitari" | @RTVECatalunya— RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 1, 2026
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El C2 es manté com a requisit obligatori
La titular d’Educació ha insistit al Parlament que“en cap cas hi ha una rebaixa, ni ajornament ni desaparició” de l’exigència lingüística. De fet, aquest és el primer curs en què el nivell C2 deixa de ser un mèrit i passa a ser un requisit obligatori per formar part de la borsa d’interins, en línia amb el que ja preveia la normativa educativa catalana.
La decisió respon també a una qüestió de calendari: molts aspirants que s’han examinat recentment no coneixeran els resultats fins al setembre. Sense aquesta flexibilització, el sistema podria quedar sense prou candidats disponibles a l’inici de curs, un problema recurrent que el Departament ha intentat corregir en els darrers anys.
Compromís “ineludible” d’obtenir el nivell
Niubó ha remarcat que es tracta d’una excepció “temporal i transitòria”, limitada només a aquest curs, i que els docents que accedeixin sense el C2 hauran d’obtenir-lo abans d’acabar-lo. En paral·lel, el Govern assegura haver incrementat l’oferta formativa i d’exàmens per facilitar que el màxim de professionals puguin acreditar el nivell exigit.
La mesura ha generat crítiques a l’oposició. El diputat d’ERC, Jordi Albert, ha demanat una rectificació i ha advertit que el C2 es converteix, de facto, en un“compromís” temporal. També ha plantejat dubtes sobre què passarà si algun docent no acredita el nivell dins el termini establert, en un debat que evidencia la tensió entre l’exigència lingüística i la falta de professorat.