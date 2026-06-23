Els estudiants catalans comencen la cursa cap a les universitats
- Els resultats de les PAU ja es poden consultar al portal oficial de la Generalitat
- La preinscripció universitària està oberta fins al 26 de juny
Després de dies d'incertesa i nervis, els estudiants que van fer les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) entre el 9 i l'11 de juny ja poden consultar les seves notes des d'aquest dimarts. Les qualificacions s'han publicat al Portal d'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya, on cada alumne pot entrar amb el seu identificador personal i contrasenya.
La publicació marca un punt d'inflexió en el camí cap a la universitat, un moment que molts viuen amb alleujament, decepció o il·lusió segons els resultats obtinguts.
Consulta massiva i carregada d'emocions
Des de primera hora del matí, el portal ha registrat un alt volum d'accessos. No és només una consulta de notes: per a molts estudiants representa el primer gran pas cap a la vida universitària i, en molts casos, la definició del seu futur professional.
Les xarxes socials també s'han omplert de reaccions, combinant celebracions, nervis i missatges de suport entre companys.
Revisar o acceptar
Per als estudiants que no estiguin satisfets amb les seves qualificacions, s'obre ara el període de revisió d’exàmens, que es podrà sol·licitar des del 25, fins al 29 de juny a les 14.00 hores. Els resultats definitius després d'aquest procés es coneixeran el 7 de juliol.
Aquest pas pot ser clau per millorar la nota d'accés i, en conseqüència, les opcions d'entrar a determinades carreres.
La preinscripció
En paral·lel, la preinscripció universitària ja està en marxa i estarà oberta fins al 26 de juny. Els estudiants han de seleccionar entre una i vuit opcions d'estudis universitaris per ordre de preferència, una decisió que pot condicionar el seu itinerari acadèmic.
Com es calcula la nota d'accés?
La nota d'admissió es construeix a partir de dues parts: un 60% correspon a la nota mitjana del batxillerat o cicle formatiu i un 40% a la fase general de les PAU. A aquesta puntuació se li poden sumar fins a quatre punts addicionals segons les dues millors qualificacions de la fase específica.
Un sistema que fa que cada dècima compti i que pot marcar diferències decisives en l'accés als graus més sol·licitats.