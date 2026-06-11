Últim dia de la selectivitat, amb record de participació: més de 45.000 alumnes
L'examen de català marca l'inici de l’última jornada de les PAU, que avancen amb normalitat
La vaga docent, la mobilitat a Barcelona i les noves mesures de seguretat han marcat el desenvolupament de les proves
Les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) 2026 arriben a la seva jornada final amb una participació rècord. Més de 45.800 estudiants han passat per les aules, un 3,6% més que l'any anterior. Les PAU s'han desenvolupat entre el 9 i l'11 de juny amb una estructura comuna de tres exàmens diaris de 90 minuts. Tot plegat en unes proves que s'han celebrat amb normalitat malgrat el context d'aquest any, marcat per la vaga docent i les afectacions en la mobilitat a Barcelona per la visita del papa.
L'examen de català obre l’última jornada
L'últim dia de les PAU ha començat amb la prova de llengua catalana i literatura, obligatòria per a tots els alumnes de la fase general. L’examen ha inclòs un text sobre microplàstics per a la part de comprensió lectora i un altre de Pere Calders, L'arbre domèstic, en l'apartat d’anàlisi literària. També s’han plantejat preguntes sobre obres com El comte Arnau i qüestions teòriques sobre recursos literaris i conceptes com el mite o el soliloqui.
En l’expressió escrita, els estudiants han hagut de reformular un text canviant temps verbals i redactar un escrit sobre els efectes d’altres formes de contaminació, com la lumínica o l’acústica.
Nous controls per evitar el frau a les aules
La convocatòria d’enguany ha estat marcada per la posada en marxa d’una prova pilot per detectar dispositius electrònics a les aules. Aquests controls, de caràcter aleatori, es poden fer en qualsevol moment de la jornada i consisteixen en el pas d’un dispositiu detector pels espais d’examen.
L’objectiu de la mesura és garantir la igualtat de condicions entre els alumnes i evitar possibles fraus. “Copiar és un greuge comparatiu per als que no ho fan i venen amb la sinceritat dels aprenentatges que han fet tot el curs”, ha assenyalat Pilar Àlvarez, docent de l’Institut Salvador Espriu, que defensa la utilitat del sistema.
Entre els estudiants, la introducció dels detectors ha generat opinions dividides: mentre Vinyet Sardà, de l’Institut Mireia de Montgat, valora que “està bé que es posin aquesta mesura” per evitar avantatges injustos, Natàlia Domingo, de l’Institut Mediterrània del Masnou, considera que és “una mica excessiva” i poden generar una pressió afegida durant els exàmens, tot i entendre’n la finalitat.
Mobilitat sense incidències destacades
A Barcelona, la coincidència amb esdeveniments rellevants com la visita del papa, així com el context de vaga docent dels darrers mesos, ha generat preocupació prèvia per la mobilitat i el desenvolupament de les proves. És per aquest motiu que els estudiants han optat, majoritàriament, per avançar els seus desplaçaments i evitar complicacions.
En punts com el campus de la Universitat Pompeu Fabra, molts alumnes han arribat amb hores d’antelació. Alguns d’ells expliquen que han sortit de casa a primera hora del matí per assegurar-se l’arribada puntual. En general, no s’han registrat problemes destacats d’accés als centres.
Des dels tribunals, s’ha recomanat als estudiants romandre a l’entorn universitari entre exàmens per minimitzar riscos de desplaçament.
Impacte limitat de la vaga docent en la preparació
Malgrat la vaga del professorat dels últims mesos, molts alumnes asseguren que han pogut preparar les proves amb normalitat. En nombrosos centres, els docents han mantingut classes o han ofert suport específic per a la selectivitat.
Professorat consultat destaca el “compromís” amb l’alumnat, no només en l’àmbit acadèmic, sinó també en l’acompanyament emocional en una etapa clau.
"Déu ha mort": la frase analitzada el segon dia de les PAU
El segon dia de les proves també ha deixat una curiositat destacada. A l’examen d’Història de la Filosofia, els estudiants han hagut d’analitzar la frase "Déu ha mort", atribuïda al filòsof alemany Friedrich Nietzsche, just coincidint amb la visita del papa a Barcelona.
La coincidència no ha passat desapercebuda per a alguns alumnes, que un cop acabada la prova l’han qualificat de "graciosa" i poc habitual, tot i que asseguren que durant l’examen no hi havien caigut. Més enllà de l’anècdota, la prova incloïa també textos d’autors com Plató i Martha C. Nussbaum, i s’emmarca en una jornada que s’ha desenvolupat sense incidències.
Publicació de notes i accés a la universitat
Un cop finalitzades les proves, les qualificacions es publicaran el 23 de juny i es podran consultar al portal d’accés a la universitat. Aquell mateix dia també es faran públics els exàmens i els models amb les solucions. Entre el 25 i el 29 de juny s’obrirà el període per sol·licitar revisions, que es resoldran el 7 de juliol, mentre que entre el 8 i el 10 de juliol es podrà demanar la visualització de les correccions.
En paral·lel, el procés de preinscripció universitària, obert fins al 26 de juny, culminarà el 10 de juliol amb la primera assignació de places i la publicació de les notes de tall.
A més, aquells estudiants que no hagin pogut fer els exàmens per incidències justificades disposaran d’una nova oportunitat la setmana vinent, a través del Tribunal Especial d’Incidències, amb proves previstes per als dies 16, 17 i 18 de juny. També està prevista una convocatòria extraordinària al setembre, que es farà els dies 2, 3 i 4.
Consulta els resultats al Portal d’Accés a la Universitat.