¿Ha ido demasiado lejos el feminismo? El cara a cara definitivo en 'El juicio' de La 2

El año 2018 marcó un antes y un después en la historia del feminismo en España, que vivió movilizaciones masivas que abrieron las portadas de todo el mundo. El 8M desbordó las calles y desde entonces, ha habido grandes avances importantes en igualdad. Sin embargo, en 2024 una encuesta del CIS arrojó que el 44% de los hombres y un tercio de las mujeres creen que promocionar la igualdad discrimina a los hombres. ¿Ha cambiado la percepción sobre el feminismo? El próximo miércoles a las 22.30 h en La 2, en El juicio, nos preguntamos si el feminismo debe seguir avanzando.

Hay quienes defienden que no, como la letrada Montserrat Nebrera, que aportará el testimonio del artista y empresario Aldo Comas, con quien debatirá sobre la criminalización de los hombres. También participará la influencer Carla Restoy, para quien la familia tradicional es el espacio de realización de la mujer. Y para hablar de las cuotas reservadas para mujeres en los cuerpos de seguridad, testificará el cargo policial Daniel Bernalte. Como prueba documental, la señora Nebrera aportará el testimonio de la política Begoña Villacís.

Aldo Comas interrogado por Montserrat Nebrera en 'El juicio' de La 2. josep echaburu josep echaburu

En el bloque de quienes defienden que el feminismo debe seguir avanzando, la letrada Ana Pardo de Vera introducirá como pruebas documentales el testimonio de María Bestar, víctima de violencia machista y vicaria, así como el de Laura Baena, fundadora del Club de MalasMadres, que abordará el peaje que supone la maternidad en la carrera profesional de la mujer. Testificarán también en la defensa de que el feminismo no puede detener su lucha la política Rita Maestre y la periodista experta en género Ana Bernal-Triviño.

Rita Maestre interrogada por Ana Pardo de Vera en 'El juicio' de La 2. josep echaburu josep echaburu