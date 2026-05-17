Los estrenos de cine que llegan gratis a RTVE Play del 18 al 24 de mayo

Disfruta del mejor cine en RTVE Play, que trae esta semana nuevos títulos a la plataforma de streaming y vídeo bajo demanda de RTVE para que puedas ver totalmente gratis.

Atrapa a un ladrón, Calladita, Harka o Libertarias son solo algunas de las películas que durante la semana del 18 al 24 de mayo se suman al amplio catálogo de RTVE Play, al que podrás acceder sin coste solo con registrarte en la plataforma y en el que encontrarás el mejor cine nacional e internacional. Descubre más sobre los estrenos de cine que aterrizan.

Atrapa a un ladrón (Lunes 18 de mayo a las 22.15 horas en La 2 y RTVE Play) Alfred Hitchcock se lanza a la comedia de la mano de Cary Grant y Grace Kelly. Cinta ambientada en la Riviera francesa, donde "El Gato", un ladrón de joyas retirado, es acusado de perpetrar nuevos crímenes. Cuando conoce a una Frances, ve la oportunidad de probar su inocencia utilizando como señuelo la colección de su madre.

Un hombre y un colt (Martes 19 de mayo a las 11.40 horas en La 2 y RTVE Play) Coproducción entre España e Italia. Un wéstern en el que Dakota Joe, pistolero a sueldo, llega a la frontera de México. Contratado para asesinar al médico del pueblo, se revela y planea robar todo el dinero a Don Carlos, quien fuera su cliente.

Calladita (Martes 19 de mayo a las 22.30 horas en La 2 y RTVE Play) Drama dirigido y escrito por Miguel Faus. Ana (Paula Grimaldo), colombiana, trabaja en la casa de verano de una familia adinerada. Le han prometido que, en un tiempo, dispondrá de un contrato y mejores condiciones. Gisela (Nany Tovar), empleada doméstica vecina, le hace ver que no todo es lo que parece y que tiene derecho a disfrutar de la Costa Brava.

Y Rosa (Cortometraje) (Martes 19 de mayo a las 0.10 horas en La 2 y RTVE Play) La historia cuenta el día de la boda de la madre del director Alberto Alber, en un ejercicio de combinar el pasado y del presente.

Plomo sobre Dallas (Miércoles 20 de mayo a las 11.50 horas en La 2 y RTVE Play) Wéstern en el que un extranjero llega a Townstone en busca del rancho "Tres Cruces" y de su propietario. Cuando llega allí, un lugar de paso, nadie lo conoce e incluso lo amenazan cuando pregunta por él. Sin embargo, no puede marcharse hasta aclarar el asunto.

20.000 dólares por un cadáver (Jueves 21 de mayo a las 12.10 horas en La 2 y RTVE Play) Dale y Helen Brais son una pareja de granjeros que viven como pueden. Una noche, un desconocido entra en su casa y lo matan sin querer. Más adelante descubren que es Red Burket, el jefe de una banda de forajidos cuya recompensa ascienda a 20.000 dólares. Harka

Harka (Jueves 21 de mayo a las 0.00 horas en La 2 y RTVE Play) Harka es un drama tunecino protagonizado por Adam Bessa. Ali sueña con una vida mejor, pero cuando su padre muere, debe hacerse cargo de sus dos hermanas pequeñas. Este y otros varapalos despiertan en Ali una gran cantidad de sentimientos, pero sobre todo la ira, una que invade a todos los de su generación.

La caza del oro (Viernes 22 de mayo a las 11.55 horas en La 2 y RTVE Play) Carver (Manuel Guitián) lleva 20 años en la cárcel por haber robado 28 sacos de oro. Cuando sale, varios pistoleros le esperan para que les diga dónde está el botín. Un forastero (Anthony Steffen) logra secuestrarlo con ayuda de su compañero de celda (Daniel Martín).