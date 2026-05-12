Patricia Espejo, la cómica invitada a 'Mi persona favorita': "Si eres cómica, tienes que ser mucho más buena que un cómico"
- Patricia Espejo realiza el podcast Bendita terapia junto a la psicóloga Silvia Llop
- No te pierdas el videopodcast Mi persona favorita en RTVE Play
Patricia Espejo es cómica y guionista. Colabora en diferentes podcast y tiene el suyo propio, junto a Silvia Llop, llamado Bendita terapia. La cómica se convierte en la protagonista del videopodcast de RTVE Play, Mi persona favorita, con Dani Rovira y Arturo González-Campo, y entre reflexión y reflexión no faltan el humor y las risas.
La charla comienza fuerte cuando Arturo le dice a Patricia que antes su "voz daba asco". La cómica reconoce que ha modificado la voz durante los últimos años porque tuvo que someterse a una operación. "Me quitaron una muela y no se me llegó a cerrar, entonces yo empecé a notar que si me comía una naranja, me salía naranja por la nariz".
Arturo presume de oído y por eso, dice, nota los cambios en la voz de los demás. "Yo tengo un clítoris en el oído. Percibo determinadas frecuencias, vibraciones que la gente no percibe".
The Cotton Club
En la sección musical en la que siempre pinchan un disco, en este capítulo suena The Cotton Club. Dani Rovira cuenta que han tenido un problema con el tocadiscos, pero solventado el incidente, la música se empieza a escuchar en el plató. Este disco es un guiño a las personas que hacen comedia porque The Cotton Club fue uno de los primeros clubes de Nueva York en los que se realizaban stand-up, vamos, comedia de pie. Además, según dice Arturo, aquí actuaban artistas negros, pero a la vez, las personas negras no podían ser clientes del club.
Precisamente, hablando de hacer comedia de pie, o arte de pie, la conversación gira en torno al arte que tienen, por ejemplo, los malabaristas en los semáforos. Patricia Espejo confiesa que además de hacer comedia, dibuja, aunque le sale lo que le sale. "Hago retratos también. Tengo un don. Yo te dibujo a ti, pero dibujo a otra persona que existe, pero a través de ti. Lo hago sin querer".
"Yo soy de poner motes"
¿Tú tienes mote? Sobre esto también reflexionan en este capítulo de Mi persona favorita. Patricia asegura que no ha tenido un mote fijo, que más bien los pone. "No he tenido ninguno fijo. Yo soy de poner mote [...] Hice una sección que pedí motes y recuerdo uno: un profesor que le faltaba una oreja y le llamaban 'el tacita'".
'El buscapisos', 'el anodino' o 'la cacatúa' son algunos de los motes que se ponen sobre la mesa, con su correspondiente explicación sobre cómo se llegó a ese calificativo.
"La cómica tiene que ser mejor que el cómico"
En esto de la comedia, las mujeres también juegan en desventaja con respecto a los hombres. Arturo, Dani y Patricia reflexionan sobre los prejuicios y estereotipos que todavía hoy pesan sobre las mujeres cómicas. "Venimos de Gracita Morales, de Lina Morgan, de Mary Santpere… La mujer a la que se la consideraba graciosa tenía que tener una propuesta estética poco canónica. Y hace relativamente poco, yo todavía he vivido momentos de tías con muchísima gracia que tenían el problema de ser guapas, y que no las programaban por eso", afirma Arturo.
En la misma línea se muestra la invitada al programa que ha vivido todo esto en primera persona y también lo ha visto en compañeras de profesión. "Si eres cómica, tienes que ser mucho más buena que un cómico", añade que "subir al escenario es un reto para que se fijen en lo que yo estoy contando. Me acuerdo de cómicas que no se maquillaban para subir al escenario".