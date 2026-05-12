Patricia Espejo, la cómica invitada a 'Mi persona favorita': "Si eres cómica, tienes que ser mucho más buena que un cómico"

Patricia Espejo es cómica y guionista. Colabora en diferentes podcast y tiene el suyo propio, junto a Silvia Llop, llamado Bendita terapia. La cómica se convierte en la protagonista del videopodcast de RTVE Play, Mi persona favorita, con Dani Rovira y Arturo González-Campo, y entre reflexión y reflexión no faltan el humor y las risas.

La charla comienza fuerte cuando Arturo le dice a Patricia que antes su "voz daba asco". La cómica reconoce que ha modificado la voz durante los últimos años porque tuvo que someterse a una operación. "Me quitaron una muela y no se me llegó a cerrar, entonces yo empecé a notar que si me comía una naranja, me salía naranja por la nariz".

Arturo presume de oído y por eso, dice, nota los cambios en la voz de los demás. "Yo tengo un clítoris en el oído. Percibo determinadas frecuencias, vibraciones que la gente no percibe".

'Mi persona favorita', con Patricia Espejo

The Cotton Club En la sección musical en la que siempre pinchan un disco, en este capítulo suena The Cotton Club. Dani Rovira cuenta que han tenido un problema con el tocadiscos, pero solventado el incidente, la música se empieza a escuchar en el plató. Este disco es un guiño a las personas que hacen comedia porque The Cotton Club fue uno de los primeros clubes de Nueva York en los que se realizaban stand-up, vamos, comedia de pie. Además, según dice Arturo, aquí actuaban artistas negros, pero a la vez, las personas negras no podían ser clientes del club. Precisamente, hablando de hacer comedia de pie, o arte de pie, la conversación gira en torno al arte que tienen, por ejemplo, los malabaristas en los semáforos. Patricia Espejo confiesa que además de hacer comedia, dibuja, aunque le sale lo que le sale. "Hago retratos también. Tengo un don. Yo te dibujo a ti, pero dibujo a otra persona que existe, pero a través de ti. Lo hago sin querer".

"Yo soy de poner motes" ¿Tú tienes mote? Sobre esto también reflexionan en este capítulo de Mi persona favorita. Patricia asegura que no ha tenido un mote fijo, que más bien los pone. "No he tenido ninguno fijo. Yo soy de poner mote [...] Hice una sección que pedí motes y recuerdo uno: un profesor que le faltaba una oreja y le llamaban 'el tacita'". 'El buscapisos', 'el anodino' o 'la cacatúa' son algunos de los motes que se ponen sobre la mesa, con su correspondiente explicación sobre cómo se llegó a ese calificativo. 'Mi persona favorita', con Patricia Espejo