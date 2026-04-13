¿Los animales entienden su propia muerte? La bióloga Cristina Hernández da las claves en 'Mi persona favorita'

Cristina Hernández es bióloga, le apasiona el monte y todas las especies que lo habitan. Esta semana se convierte en la protagonista del videopodcast de RTVE Play, Mi persona favorita, con Dani Rovira y Arturo González-Campo y cuenta que su vocación llegó desde muy pequeña, por un profesor del colegio. "Desde bien pequeña me ha encantado la naturaleza y los animales, pero a los 11 años conocí un profesor que se llama Lechu, y yo cuando le vi dije: "de mayor quiero ser como este hombre".

Esta bióloga hace vídeos en las redes sociales en los que muestra la complejidad y también la belleza que desprende la naturaleza. En este rato de charla asegura que tendemos a "humanizar a los animales", cuando sus reglas son totalmente distintas. "Los leones, los machos, como entren en una manada crías no son suyas, matan a esas crías".

Habla de las migraciones y de cómo se producen. "La mariposa monarca es el insecto que realiza las migraciones más largas, desde Estados Unidos hasta México". Cristina Hernández expone las diferentes teorías sobre la llegada a la península de esta mariposa que 'compite', de alguna forma, con la mariposa tigre que es la especie autóctona. "Es verdad que la mariposa monarca es muy bonita, grande, naranja..., pero la tigre no se le queda atrás".

"Vale más la vida del animal vivo que muerto" Tras terminar la carrera, comenzó a trabajar como vigilante ambiental en parques eólicos, y controlaba las hélices de los molinos para evitar la muerte de las aves que se acercaban. "Es una iniciativa que es nueva en Cádiz, que se ha visto que funciona y es para reducir el número de muertes. Se han reducido en un 40%, en aves rapaces y planeadoras, y hasta un 50% en buitres". En la actualidad, uno de sus trabajos es fotografiar la naturaleza, centrada en el turismo pero desde otro punto de vista completamente diferente. "En ciertas fincas prevalece el turismo cinegético, y estamos intentando darle la vuelta: un turismo de naturaleza, sostenible, en el que vale más la vida del animal vivo que muerto". También reflexiona sobre la invasión del ser humano en el espacio que habitan los animales. "La cantidad de buques que cruzan el Estrecho es una barbaridad. De hecho, hay muchas colisiones a cetáceos, a tortugas que llegan al centro de recuperación con el caparazón partido por las embarcaciones". Ahora, es más de observar que de tocar a los animales. "No soy de tocar porque entiendo que les debo un respeto. En mis vídeos salgo tocando animales, pero son rescatados", y añade que cuando era más joven sí que le gustaba, "pero conforme vas aprendiendo y madurando no tengo esa necesidad de tocar animales. Me conformo con verlos y admirarlos". Mi persona favorita En Play - Mi persona favorita - Episodio 2 - Laura Márquez Dani y Arturo reciben en este capítulo a la guionista y actriz Laura Márquez para charlar sobre episiotomías, amistad y otras personas favoritas.... Ver ahora

¿Los animales entienden la muerte? Dani Rovira recomienda el libro de la filósofa Susana Monsó titulado La zarigüeya de Schrödinger. Esta publicación habla sobre cómo entienden la muerte los animales: si realmente hay duelo ante la pérdida o si son capaces de fingir la muerte, ante la amenaza de un depredador. Cristina Hernández asegura que sí, que hay animales que fingen su propia muerte para proteger la vida, uno de estos ejemplos son las serpientes o los escarabajos. "Rescatando algunas especies de serpientes en efectos trampa, incluso desprenden olor a muerto [...] Las serpientes se giran y abren la boca, como si estuvieran muertas", cuenta. Además, relata que algunos animales como los elefantes realizan el duelo ante la pérdida. Hoy en día, nos enfrentamos a vídeos de animales hechos con inteligencia artificial con el objetivo de conseguir visualizaciones e impacto. Ante esto, la bióloga cuenta que en ocasiones ha realizado vídeos para que las personas sepan identificar cuándo son reales o no. "Mucha gente se ha aprovechado de temas que nos impactan: falsos rescates, aves que se han quedado atrapadas y los rescatan. Falsifican esos temas porque a la gente les toca el corazón".