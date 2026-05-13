Carlangas en 'Las del Cadillac': "La obsesión por el 'Sold Out' en la música es una enfermedad del turbocapitalismo"

Carlangas tiene su tercer álbum en solitario a punto de caramelo. Universo Paralelo es su regreso al rock (aunque de ahí nunca se sale), tras su epata post Novedades Carminha: "Después de años volando ahora me apetecían unas lentejitas". Un disco que presentará este miércoles en la Pradera de San Isidro, que se publicará el 29 de mayo y del que ha avanzado varias cosas con Raquel Elices y María Canet en Las del Cadillac, En Play.

"Cuando salí de Novedades Carminha quise apartarme de todo, en todos los niveles. Habían sido 15 años de mucha intensidad y quería entrar en la electrónica, la música disco, la rumba y cosas que me molan, fue una búsqueda de una voz, saber de dónde estaba yo en ese momento", confiesa. Cuatro años después, el músico gallego regresa al origen, pero con sonidos lejos de cualquier nostalgia. Aunque para trazar el viaje en el Cadillac, sí echa la vista atrás, para revelar los sonidos de su juventud, a principios de los 2000, qué escuchaba en sus primeros años en Madrid o aquel profesor que le prescribía vinilos y discos que le marcaron para siempre.

A bordo del Cadillac, el secuestro musical de Carlangas comienza en el Instituto de su adolescencia y avanza con canciones de The Strokes, The Libertines, Parquet Courts, Black Lips o Blur y, por supuesto, varios de los temas de su nuevo disco.

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Ansiedad por el "sold out" Además de su proyecto musical, Carlangas está al frente del sello discográfico Caries Records, junto a Natalia Ferviú. Otro universo paralelo que le ha llevado a conocer y trabajar con algunas de las bandas emergentes más interesantes del momento. Para el músico las cosas han cambiado mucho desde que él empezó en la música, allá por 2005. "Ahora es mucho menos divertido. Hay mucha más estrategia, cuando yo empecé solo queríamos divertirnos", confiesa. También habla sobre la ansiedad de llenar grandes recintos. "Yo no pensé en un sold out nunca jamás, hasta antes de ayer que no te queda otra. Pero es que ahora te están todo el rato preguntando cuántos tickets llevas vendidos. Esto es una enfermedad que tiene que ver con el turbocapitalismo, con querer amontonar. Cuantitativo más que cualitativo", concluye. Escucha Las del Cadillac, también en RNE Audio. Las del Cadillac. El podcast Las del Cadillac - Carlangas, nostalgia dosmilera en un universo paralelo Escuchar audio

Cuidado con los que te llaman "familia" El último adelanto de su nuevo disco es Familia S.L., una crítica contra aquellos que buscan una complicidad que no existe para colartela. "Yo soy muy bambi y me encontré con gente que te llaman familia con mucha facilidad, pero eso no es real", explica sobre el tema. "Un día, un colega me dijo, joder es que "familia" es un término de mafiosos, te lo están dando en bandeja", añade. Ahí lo entendió todo. Cuidado con los que dicen que son "tu familia".