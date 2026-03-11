Ignatius Farray: "La música nos hace libres, pero puede ser puro fascismo"

Detrás de su grito sordo hay todo un universo musical. Ignatius Farray es un gran melómano, amante de la música de Charlie Parker, de Gardel, pero también fascinado con Bad Bunny, o Los Ramones, la música que seponía a todo volumen para servirle el desayuno a... ¡la reina de Inglaterra!

Sobre todo ello habla en el nuevo secuestro musical de Las del Cadillac, el videopodcast conducido por Raquel Elices y María Canet de EN PLAY. A bordo de este Cadillac, Ignatius Farray hace un repaso de su vida a través de una selección musical que arranca con el reaguetón antifascista de Bad Bunny y sigue con temazos de Kiko Veneno, Los Ramones o su banda Petroléo, con la que nos anuncia que volverá a tocar a finales de año.

Un primer beso, una canción de Gardel y un pañuelo de tela. Si algo nos ha quedado claro durante la charla musical con Farray es que estamos ante uno de los tipos más románticos del mundo. Que su apariencia no te confunda. La primera vez que le di un beso a una chica, fantaseaba con que musica sonaría, y deribó en algo muy ridículo. Yo la llevé a mi casa, y cuando estabamos abrazados, a punto de besarnos iba acercándome para darle a la pletina del disco y cuando le di al play empezó a sonar 'put your head on my shoulder'", en referencia al clásico de Paul Anka, treméndamente romanticón.

Música, comedia y fascismo Hablando sobre cuál es su relación con la música, Farray comenta: "La música es un arma de doble filo, igual que la comedia. Se puede decir que la música nos hace libre, pero al música puede ser puro fascismo, en el sentido de que te tene maniatado y tu te dejas llevar por una música que te subyuga". El humorista del grito sordo reconoce que "siempre se ha dejado llevar por la música, hasta el punto de tenerle miedo, que es lo que cantabamos en Pétroleo". María Canet y Raquel Elices en el "secuestro musical" con Ignatius Farray t