El momento más romántico de Martina y Adriano en 'La Promesa'

Adriano está pasando por uno de los momentos más complicados hasta el momento en ‘La Promesa’. Tras pasar varios días en cama por un resfriado, descubrió la peor de las noticias: ¡se ha quedado ciego! Ahora, está intentando adaptarse a su nueva situación. Martina no se ha separado de él ni un solo segundo y entre tanto acercamiento… ¡han acabado besándose apasionadamente! Te contamos todos los detalles de este momento de la ficción.

La ceguera de Adriano De la noche a la mañana, Adriano enfermó. Se había esforzado al máximo por ayudar a Martina con el proyecto del refugio y, finalmente, su cuerpo le pidió un respiro. Tuvo que guardar reposo varios días. Cuando parecía que lo peor había pasado, al incorporarse de la cama… ¡había perdido la visión! Lógicamente, el muchacho no podía creer lo que estaba ocurriendo. Alonso no dudó en llamar de urgencia al doctor. ¿Cuál fue su diagnóstico? Realmente demoledor… Se trata de una neuritis óptica. Una inflamación del nervio del ojo provocada por la gripe. “En casos así, es frecuente que el enfermo no llegue a recuperar la vista nunca”, confirmaba el doctor. Malas noticias para Adriano en 'La Promesa': su ceguera puede ser irreversible Andrea San Juan

El momento más apasionado Adriano no ha tenido otra opción que aceptar la situación: tiene que adaptarse sea como sea. Martina es el gran apoyo del muchacho en este momento y se ha encargado de hacerle ver que superará este duro revés. La actitud de Adriano no es la más esperanzadora, pero Martina no va a darse por vencida: “Estoy segura de que vas a acabar haciéndote a lo que te rodea y reconociendo a la gente”. Adriano asegura que una de las únicas personas a las que reconoce sin género de duda es a Martina: “Te seguiría reconociendo por el perfume”. La muchacha ha guiado la mano de Adriano hacia su cara con el objetivo de que el joven recuerde sus rasgos. “Sigues siendo igual de preciosa”, ha confesado él. Inmersos en caricias, se han dejado llevar y… ¡han acabado besándose apasionadamente! ¿Alguien interrumpirá este romántico momento? ¿Descubrirá Jacobo lo ocurrido? ¿Lucharán Adriano y Martina por su amor? Tendremos que esperar a los próximos capítulos para descubrir cómo avanza esta trama de la ficción.