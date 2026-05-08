Malas noticias para Adriano en 'La Promesa': su ceguera puede ser irreversible

El cuerpo de Adriano ha dicho basta. El catarro, unido al gran cansancio que acumulaba - en parte por el trabajo que requería el refugio – ha terminado obligando al joven a guardar reposo. Debido a su mejoría, se disponía a levantarse de la cama después de un tiempo cuando ha descubierto que… ¡ha perdido la visión! ¿Qué le ocurre? ¿Se solucionará? Te contamos todos los detalles de este momento de ‘La Promesa’.

La enfermedad Adriano se ha volcado por completo en el proyecto del refugio. A pesar de todos los obstáculos, siempre ha dado fuerzas a Martina para terminar cumpliendo su objetivo. ¡Y el esfuerzo ha dado sus frutos! Finalmente, Pilarcita ha aceptado y el Patronato se encargará del refugio. Martina y todo el palacio – con las mismas excepciones de siempre – están muy orgullosos de lo conseguido. Sin embargo, Adriano no ha podido celebrarlo como se merecía: un catarro le ha obligado a guardar reposo durante unos días. Pero esto no es todo: el resfriado se ha unido al cansancio acumulado por el esfuerzo y la enfermedad ha sido más dura de lo que, en un primer momento, se esperaba. Finalmente, la fiebre ha terminado remitiendo y Adriano se veía con fuerzas para levantarse de la cama. Sin embargo, cuando se ha incorporado y ha abierto los ojos… ¡no veía nada! ¿Por qué no ve? ¿Qué es lo que ocurre? Adriano, lógicamente, ha entrado en pánico. 02.14 min La Promesa: Adriano descubre su ceguera

El diagnóstico Tan pronto como ha descubierto lo que ocurre, el marqués de Luján ha llamado de forma urgente al doctor Peribáñez: “Según el doctor, lo que tienes es una neuritis óptica”, ha asegurado. Se trata de una inflamación del nervio del ojo, en el caso de Adriano, provocada por la gripe. En algunas ocasiones, la ceguera remite a los pocos meses o semanas. En otros casos, no es así: “A veces, el daño producido por la inflamación en el nervio es demasiado severo y se torna irreversible”. Todavía es pronto para saber lo que ocurrirá con Adriano, pero al ser una ceguera completa, la inflamación es grande… “En casos así, es frecuente que el enfermo no llegue a recuperar la vista nunca”, ha concluido Alonso reproduciendo las palabras del doctor. No son buenas noticias para Adriano, pero no queremos adelantar acontecimientos. Como se suele decir: la esperanza es lo último que se pierde… Tendremos que esperar a los próximos capítulos para descubrir cómo avanza esta trama de la ficción.