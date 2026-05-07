La magia de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje' llega a 'Cosas de palacio' de la mano de Marco Pernas

En el último Cosas de palacio, Gonzalo Ramos e Isabel Serrano, Jacobo y Leocadia en la ficción, dieron la bienvenida al protagonista de la otra serie, Marco Pernas, que junto a Iván Renedo -Rafael y Pedrito, respectivamente-, charlaron con sus compañeros de profesión y desvelaron tres anécdotas: dos son verdad y una es mentira. ¿Conseguiste averiguar cuáles eran las que realmente sucedieron?

Una semana después, los cuatro actores de La Promesa y Valle Salvaje regresan al vídeopodcast en un nuevo episodio. Los artistas nos han demostrado sus talentos más creativos, ¡con show de magia incluido! Y eso no es todo: nos desvelan qué ciudad, estación del año, sabor y animal serían Jacobo, Pedrito, Leocadia y Rafael, sus personajes en las series. ¿Te has quedado con ganas de más? ¡Te contamos todo lo que ha pasado! No te pierdas lo pierdas en el vídeo que abre la noticia.

¿Qué sería tu personaje? El octavo episodio ha empezado fuerte, con un juego sorpresa en el que los actores de La Promesa y Valle Salvaje han tenido que definir a sus personajes según distintas categorías: una ciudad, una estación del año, un sabor y un animal. Para Isabel Serrano, Leocadia sería Isla Reunión, en Sudáfrica, a la que llaman la "isla intensa"; verano; un sabor ácido; y una víbora o una boa, "sin dudar". Por su parte, Iván cree que Pedrito sería Orlando; primavera u otoño; algo dulce como un bollito de crema; y un osito mono. Según Gonzalo Ramos, Jacobo es como una ciudad de la estepa rusa; invierno; un caramelo muy ácido; y un felino como los gatos de La dama y el vagabundo. Y, por último, Marco Pernas dice que Rafael sería París; invierno; el sabor conjunto de "un plato de patatas cocidas, con huevo frito y macarrones con queso"; y una pantera, pero que no tendría sentido sin sus crías. ¿Quieres saber los motivos de sus respuestas? ¡No te lo pierdas en el siguiente vídeo! 06.36 min Cosas de palacio - ¿Qué sería tu personaje?

¿En qué otro departamento trabajarían? Por otro lado, la caja también les ha lanzado una pregunta que Miren Arrieta dejó para sus compañeros: ¿en qué otro departamento de un rodaje trabajarían? El que más lo claro lo tiene es Iván, que le encantaría estar en Montaje y editar los vídeos, o si no algo relacionado con el departamento de Arte. Algo que comparte con Marco Pernas, al que le gustaría ser director de Arte, aunque no tenga la capacidad para serlo, mientras que a Gonzalo Ramos le gustaría mucho dirigir: "Me gusta mucho trabajar con actor, y por tema de narrativa". Incluso, lanza el mensaje: "Me gustaría dirigir una secuencia de La Promesa". 01.34 min ¿En qué otro departamento trabajarían?

El rap de Gonzalo Ramos El reto de la semana ha sido que los actores mostraran sus talentos ocultos, y sin ninguna duda, Gonzalo Ramos nos ha sorprendido y mucho. Al actor le encanta el musical Hamilton y no ha dudado en interpretar el rap de una manera brillante. ¿Te lo has perdido? ¡Aquí lo tienes! 00.40 min Cosas de palacio - El rap de Gonzalo Ramos

Marco Pernas pone el punto mágico a Cosas de palacio Aunque no es tan oculto, Marco Pernas ha vuelto a demostrar su maestría con la magia y el ilusionismo. El también mago ha hecho delante de las cámaras un truco que ha dejado con la boca abierta a Gonzalo, Iván y todo el equipo de Cosas de palacio. ¡No te lo pierdas porque no tiene desperdicio! 05.30 min Cosas de palacio - Marco Pernas pone el punto mágico

El talento oculto de Iván Renedo Por su parte, Iván Renedo ha hecho una demostración de su talento oculto. A pesar de su corta edad, el actor que da vida a Pedrito tiene un don para el dibujo. Le encanta este arte e incluso ha creado sus propios ojos a la hora de dibujar los ojos de las personas. ¿Quieres ver cómo ha sido? ¡Dale al play! 00.53 min Cosas de palacio - El talento oculto de Iván Renedo

Consigue una taza de Cosas de palacio Cosas de palacio ya es el vídeopodcast más visto de RTVE Play. Miles de seguidores siguen cada semana el formato que une a los actores de La Promesa y Valle Salvaje en un crossover que nos devuelve risas, confidencias y momentos únicos con los juegos sorpresa que plantea el programa. Por los platós de ambas series, ya han pasado varios intérpretes de las ficciones líderes en la tarde de La 1, y todos ellos han dejado firmadas las tazas que aparecen. ¿Quieres una de ellas? Solo tienes que entrar en la plataforma de RTVE Play Participa, un espacio lleno de encuestas, votaciones, tests, propuestas y mucho más donde puedes acumular puntos y canjearlos por regalos, como las tazas del videopodcast. Solo tienes que participar y conseguir los puntos necesarios para conseguirlas. En este caso, al tratarse de un objeto único y firmado por los actores, esta cantidad es de 10.000 puntos.

Horario y dónde ver Cosas de Palacio Llevamos mucho tiempo preparando este videopodcast tan especial. Hasta ahora ha sido nuestro, pero ya es de todos vosotros. Cosas de palacio podrá verse todos los jueves a partir de las 19:30 horas en RTVE Play. ¿Te lo vas a perder? ¡Te esperamos en Cosas de palacio, el videopodcast de La Promesa y Valle Salvaje! Descubre 'Cosas de palacio' con todos los episodios del videopodcast de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje' Cristina Barco