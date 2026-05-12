Alonso descubre la verdadera identidad de Vera, ¡y se enfrenta al duque de Carril en 'La Promesa'!
- “Ya hemos comprobado que usted no es de fiar”
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El secreto de Vera – en realidad, Mercedes - comienza a salir a la luz. Tras el reencuentro de la doncella con el duque de Carril, este desveló a Manuel la verdadera identidad de Vera. ¿Con qué intenciones? En su propio beneficio, por supuesto: aumentar su capital. A pesar de sus intentos por llegar a un entendimiento con el duque, Manuel no ha tenido más remedio que aceptar su chantaje. Ante la imposibilidad de arreglar la situación por él mismo, considera que la mejor opción es desvelar a Alonso todo lo que está ocurriendo. ¿Cómo reaccionará el marqués? ¡Te contamos todos los detalles de este momento de La Promesa!
El chantaje
El duque de Carril sabe jugar muy bien sus cartas. Un día como otro cualquiera, descubrió a su hija Mercedes – conocida en La Promesa como Vera – trabajando como doncella en el palacio del marqués de Luján. Sorprendentemente, su reacción no fue la esperada: fue un reencuentro realmente emotivo. Actitud que no estamos acostumbrados a ver por parte del duque. Este momento dio esperanzas a Vera: ¿ha cambiado realmente su padre?
Lo que ella no sabe es el plan del de Carril: su único objetivo es aumentar su fortuna a costa de Manuel de Luján. Ha desvelado al heredero del marquesado la verdadera identidad de Vera para imponerle, a la fuerza, un aumento de la inversión. ¿Y si no? En el caso de que Manuel se negara, el duque de Carril provocaría un escándalo: "Los Luján secuestraron a mi hija".
Alonso descubre la verdad
Manuel, ante la imposibilidad de salvarse del chantaje del duque de Carril, ha decidido buscar ayuda en su padre: ¡le ha desvelado la verdadera identidad de Vera! Alonso, no entiende cómo la hija del duque de Carril ha terminado sirviendo en palacio. Pero ese no es el mayor problema: “El duque me está chantajeando a costa de Vera. Dice que la tenemos en esta casa secuestrada. Me pide más dinero a cambio de no airear esa mentira a los cuatro vientos”, asegura Manuel. Alonso no puede creer la actitud que mantiene el de Carril…
El marqués de Luján está dispuesto a dejar las cosas claras al duque de Carril: “Quiero que deje de extorsionar a mi hijo. No vamos a jugar a su juego. Ya hemos comprobado que usted no es de fiar”. Alonso va a defender a su familia cueste lo que cueste, incluso está dispuesto a llamar a la Guardia Civil para terminar de una vez por todas con el chantaje. ¡Y así ha sido! ¿Cederá el duque de Carril ante la llamada de Alonso a las autoridades? Tendremos que esperar a los próximos capítulos para descubrir cómo avanza esta trama de la ficción.
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