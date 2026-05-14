Mariona Terés en '¡Menudo cuadro!': "Mucha gente piensa que soy problemática, y lo soy cero"

Mariona Terés tiene clara su vocación de actriz. Pero el camino hasta aquí ha sido muy largo. La intérprete se ha pasado por el plató de ¡Menudo cuadro! en plena ola de promoción de Barrio Esperanza, la serie original de RTVE donde da vida a una profesoraqu e además es expresidiaria. Mariona se ha sometido a las preguntas de los presentadores del podcast, David Andújar, Carlota Corredera y David Insua: su infancia, Los Javis, y la precariedad en la profesión.

"Estamos muy contentos, no nos esperábamos tanta audiencia", dice Terés de una serie que buscaba volver a reunir a la familia entera frente al televisor. Carlota Corredera le ha preguntado por la famosa máxima que dice que hay que evitar siempre rodar con animales o con niños, y la actriz ha respondido ágilmente: "Es verdad". Pero luego ha matizado que "no dejan de ser niños, les falta la concentración y cuando repiten mucho se cansan muy rápido. Pero fue muy bonito y fue como un juego, como un campamento para ellos".

De la infancia a la vocación de actriz "Era rebelde, traviesilla, y de las ‘popus’, de las guays, pero eso también es donde te coloca la gente, no es algo que yo fuera buscando", cuenta la actriz sobre su infancia en Castelldefels, en la provincia de Barcelona. A Mariona le encantaba "bailar y hacer acrobacias", así como la música de grandes divas como Mariah Carey o Whitney Houston. Pero fue mucho más tarde cuando empezó a pensar en la actuación como una forma de ganarse la vida. "Trabajé unas Navidades en una tienda de electrodomésticos para sacarme pasta, y entraron dos chicos que estudiaban interpretación los dos. Y a partir de ahí yo: ‘Qué divertido esto, ¿no?’, y la chica me dijo que me apuntara a un curso de interpretación. Eso fue solo el principio: "Luego te haces mil cursos con un director, con un profesor, te tienes que hacer un book, un videobook, conseguir representante…". El inicio de una carrera donde Terés todavía apenas era consciente de su vis cómica. ¡Menudo cuadro! En Play En Play - Menudo Cuadro - Episodio 11 - Mariona Terés Nuestros tres presentadores reciben hoy a Mariona Terés, que acaba de estrenar la serie 'Barrio Esperanza' con RTVE.... Ver ahora

El encuentro con Los Javis y Paquita Salas Aunque los presentadores le mostraran a Mariona su primera aparición en Cuéntame cómo pasó, el papel por el que la mayoría conocimos a Terés fue el de Paquita Salas, la inclasificable serie de Los Javis protagonizada por Brays Efe. "Cuando yo les conozco a ellos estaba haciendo un microteatro, era 2011. Lo típico de que te vas cruzando por Madrid, y a ellos les empezó a ir muy bien". Pero luego la casualidad jugó un papel importante: "A lo mejor llevaba un año o dos sin verles y en seis meses me los encontré un montón", por ejemplo en un bar en el que ella trabajaba. "Me tenían en el radar y dijeron ‘vamos a escribirte algo’ para la serie". Después llegaron los guiones: "Cuando lo leí dije… hostia tío, esto es una genialidad, pero tiene una línea muy fina entre la genialidad y la cutrez. Se hizo sin dinero y al final... fue una genialidad".

Los cuerpos en la tele y los prejuicios La parte final del programa, antes de los juegos habituales, se ha centrado en los cuerpos que suelen mostrar las ficciones. "Estoy muy contenta porque creo que las cosas sí están cambiando poco a poco. Además en ningún momento de la serie se habla de mi cuerpo. Y a la gente le encanta, son cuerpos normales que están en la calle y la gente se ve muy reflejada". En los últimos minutos ha surgido un tema más: la supuesta apariencia de persona difícil o con mal genio que tiene Mariona Terés: "Yo soy una persona cero problemática, pero mucha gente se piensa que lo soy. Me ha pasado en rodajes, que me decían que estaban cagadas porque iba yo y después me decían que había sido la mejor, que no me había quejado de nada. Me pasa un montón".