Samantha Ballantines en 'Menudo Cuadro': "He ligado más como Samantha que como Fran"

Ella no es una drag, es "la drag", uno de los mayores referentes del universo "travestí", término que usa y defiende con orgullo en su charla con David Andújar, Carlota Corredera y David Insua en el último episodio de ¡Menudo Cuadro! Calzada con un pelucón rubio, tacones de infarto y unos pestañones de escándalo, al plató llega Samantha Ballantines, pero también se descubrimos a Fran Sánchez, su infancia en Alcalá de los Gazules o su paso por Drag Race.

"Existe un humano, un calvo, una nutria, ese es Fran, después está Samantha", explica sobre sus dos mundos. El real, de lunes a viernes, y el artístico, el que vemos en televisión y los fines de semana. "Fran entre semana es un tipo muy trantilito, muy hogareño, pero cuando tengo que trabajar me convierto en este huracán, con esta poca vergüenza, toda la fantasía y el maquillaje".

Torremolinos, meca del travestismo A su 40 años, Samantha recuerda su infancia en su pueblo de Cadiz, cuando era “el único maricón del instituto". Al menos, eso parecía entonces. "Después salienron todos del armario. Ahora el grinder de mi pueblo da miedo. Pero bueno, da igual, cada uno como puede", confiesa. Sus recuerdos son felices, porque no cree que sufiera bulling. "Sufrí soledad como único marica". Un viaje a Torremolinos lo cambió todo. Meca LGTBI, allí conoció el mundo del travestismo y dió su primer show drag. "Volví a mi pueblo transformado". Sus primeros pinitos fueron por apenas cuatro duros. "La segunda o tercera vez me pagaron 20 euros. Claro, tu madre quiere lo mejor para ti y me decía que lo dejara, pero esto es una droga, no se puede dejar, y cuando poco después vió que me daba para ganarme la vida, me apoyó". También su abuela, que aunque nunca llegó a verle como Samantha, sí recuerda que le dió su primera peluca. La más mainstream de las drags españolas, reconoce que es de las pocas que puede vivir enteramente de esto. "Muchas tienen doble trabajo, el de drag y el humano", apunta. Afortunadamente, ella sigue en el candelero televisivo, ahora como participante en Top Chef. ““

¿Quién liga más? Su paso por Drag Race también fue un punto de inflexión para Samantha. Su salto a la fama fue inmediato. Algo que le ha ayudado a ligar, sí, pero como Samantha. "Hay mucha plumofobia. Me he liado con muchos fans, pero he ligado más como Samantha que como Fran. Mas allá de un morreo me cuesta", confiesa.