Sonsoles Ónega en 'Menudo Cuadro': "La tele y el éxito envilecen"

Sonsoles Ónega presenta estos días Llevará tu nombre, su octavo libro. La periodista ha hecho un parón en su periplo mediático para charlar con David Insua, David Andújar y Carlota Corredera en el último episodio de Menudo cuadro, donde ha hablado de sus inicios, su faceta como escritora, como presentadora de televisión, su infancia y la huella de su padre, imprescindible para ser quien es hoy.

Sobre el fallecimiento de Fernando Ónega a principios de marzo de este año, la presentadora, que ha dejado de fumar recientemente, ha recordado que en los últimos momentos se preguntaba si fumarse un cigarro le devolvería a su padre, consciente de que su deterioro lo había causado el tabaco. "Aún lo asocio a escribir y todavía no he sido capaz de componer ni una línea", ha reconocido a Menudo cuadro.

La mayoría de su experiencia profesional ha estado ligada a la televisión, desde sus comienzos en la CNN Plus, pasando por Informativos Telecinco como cronista parlamentaria en el Congreso de los Diputados, donde estuvo 10 años, a su salto a las tardes de Antena 3 en el magacín Y ahora Sonsoles. Antes de ser una cara conocida de la pequeña pantalla, Sonsoles Ónega hizo una prueba para el 24h de RTVE, ha puntualizado que el test de actualidad le salió impecable a excepción de una pregunta sobre el tratamiento de Su Alteza Real, el entonces Príncipe de Asturias Felipe de Borbón, "pensé que era diabético o algo así", ha aclarado divertida.

La amiga de Sonsoles Sonsoles Ónega obtuvo el Premio Planeta en 2023 por su séptima novela, "Las hijas de la criada", las críticas contra ella por la obtención de este galardón fueron feroces. Unas semanas después, firmando libros en la Plaza de Callao, una mujer, como muchos lectores, se pasó haciendo cola 40 minutos para que Sonsoles le firmara el libro. La diferencia es que cuando se vieron frente a frente, se abrazaron. Esa mujer era la reina Letizia. La autora ha detallado que se quedó impresionada, había sido un momento de lapidación para ella y su presencia fue un gran e inesperado apoyo. "La tele y el éxito envilecen", ha expuesto la periodista, "y es verdad que la tele me ha ayudado a vender libros, pero no soy un producto y nunca he tenido un acercamiento de una editorial" ha concluido.

De pequeña era "malilla" Durante este episodio, la periodista también ha rememorado su infancia, sobre todo los veranos en Mosteiro, Galicia, donde era una niña salvaje que trataba de coger truchas con la mano en el río y llegaba "llena de mierda a su casa". "Era más bien malilla", ha reconocido "mi madre me llevaba con el pelo muy corto, me decían que era adoptada porque, al contrario que el resto de mi familia, era muy morena". Ónega ha recordado como en su casa hacían aguardiente de frutas y en una ocasión, su perro se las comió maceradas y anduvo con un pedo durante una semana. Al margen de las anécdotas, ha asumido que volver este año va a ser duro, por la ausencia de su padre. ¡Menudo cuadro! ¡Menudo cuadro! - Sonsoles Ónega Escuchar audio

Llevará tu nombre La última novela de Sonsoles Ónega cuenta cómo la joven Mada Riva es acusada de asesinato en Comillas, Santander. Debe huir y se refugia en Madrid, en un hogar de muchachas humildes. Su rebeldía guía su vida. Mada, entre sombras del pasado, descubre que es posible reivindicar su nombre y amar sin miedo. La autora ha desvelado que la novela está llena de cameos de amigas, que han ido reconociéndose poco a poco en los distintos personajes, "ya se van encontrando", ha manifestado entre risas. Antes de despedirse, ha dejado una reflexión acerca de la importancia de la lectura, "Todo está en los libros. Leer nos hace más libres, mejores personas y nos saca del yoismo!".