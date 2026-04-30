Yurena se sincera en Â¡Menudo Cuadro!: "Me ponÃan en lo mÃ¡s alto con promesas a cambio de sexo"
- La cantante ha protagonizado una entrevista sin filtros y ha sacado a la luz momentos dolorosos de su pasado
¡Menudo Cuadro! ha recibido a Yurena. La artista, considerada un icono pop español, se ha sentado con David Andújar, David Insua y Carlota Corredera y ha protagonizado una entrevista sincera. Ha hablado de su infancia en el País Vasco, su carrera profesional y se ha emocionado al recordar su doloroso pasado.
En la actualidad, la artista está atravesando un momento feliz y lleno de nuevos proyectos: hace un par de meses publicó su libro Yurena. Toda la verdad de una mujer inmortal y el pasado verano se estrenó un documental que repasa su carrera y vida personal, titulado Sigo siendo la misma.
Atrás ha quedado un pasado doloroso en el que, según la artista, se dio una imagen de ella "aberrante" y se llevaba "al esperpento todo lo que decía o hacía".
Precisamente, en el inicio de la entrevista, Yurena se ha abierto en canal y ha relatado algunos de los momentos más difíciles que vivió cuando comenzó en el mundo de la canción, en el que lleva más de 30 años "Entre el año 98 y 99, yo ya estaba peleando y luchando mucho, más de lo que nadie imagina, soportando mucha gente, creyendo en mucha gente que me falló. Me ponían en lo más alto con promesas a cambio de sexo. Fueron varias personas (de la industria musical). Dos muy importantes. Ya me tenían productores preparados, discográficas, vamos toda una carrera hecha a cambio de tal".
Yurena también ha hablado de su adolescencia en el País Vasco, reconociendo que fueron años marcados por el bullying. "Yo engordé, llevaba gafas, tenía la cara hecha un cuadro de granos y era el blanco perfecto para sufrir bullying y durante esos años los sufrí. Fueron años muy duros".
Yurena ha expresado el amor que siente por su tierra, aunque reconociendo que vivió episodios muy duros hace años, como el ocurrido en año 2001 en Santurce. "En la puerta de mi portal había como 150 o 200 personas esperando incluso con cuchillos […]para lo que no pudo pasar en el parque, donde yo actuaba, terminarlo en mi calle, la puerta de mi portal. Tuvimos la suerte, que nos sacaron de ese infierno".
Aunque hay cosas que se te quedan de por vida, Yurena ha subrayado que, en los últimos tiempos, las veces que ha vuelto a Santurce o Bilbao siempre ha recibido cariño.
Tras un parón de dos años, el videopodcast ¡Menudo Cuadro! llega a RTVE Play. David Andújar y David Insua afrontan este nuevo reto con energías renovadas y varias novedades. La más destacada es la incorporación de la conocida periodista Carlota Corredera el equipo. Un espacio que desafían al algoritmo y arrojan un poco de espíritu crítico para mirar el mundo a través de la cultura pop.
