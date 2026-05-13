Aaron Piper, en 'Las mañanas de RNE': "Antes de la fama de 'Élite' tenía muchas inseguridades"

Aaron Piper (Berlín, 1997) ha confesado a Juan Ramón Lucas el impacto positivo de la fama de Élite en su vida, durante su visita a Las mañanas de RNE para presentar Hugo 24, la nueva película de Luc Knowles que se estrena este viernes 15 de mayo.

22.34 min Las mañanas de RNE - 'Hugo 24', una película callejera y emocionalmente intensa

Músico y actor, Piper asegura que "antes de la fama de Élite, tenía muchísimas inseguridades, como miedo a hablar en público o a que me hiciesen alguna pregunta de cultura general que no supiese contestar".

Lejos de abrumarle, cree que esta fama le llegó "en un buen momento", porque "me dio cierto reconocimiento que quizás yo andaba buscando".

"Esas cosas se me han quitado ya", y precisa: "Si quedo como un inculto, me da igual".

Un parón de tres años Piper se dio a conocer como actor en 15 años y un día, de Gracia Querejeta, cuando él tenía esa misma edad. "Recuerdo aquel rodaje como una de las experiencias más bonitas de mi vida", pero "yo estaba en la adolescencia más complicada". Entonces él vivía en un pueblito al lado de Luarca; se iba a Madrid en autobús para hacer entrevistas y trataba de ocultar (sin éxito) que era actor en todos los institutos en los que estudió. Todo aquello le superó y decidió dejarlo. Hasta que cumplió 18 años y, tras probar varias cosas, "me di cuenta de que era lo mío". Ahí llegó Élite y luego todo lo demás. Sin embargo, el regreso a Asturias "sigue siendo su plan A".

Trabajando con amigos El joven tiene pendiente otro estreno, Trampantojo (dirigida por Rodrigo Zúñiga), y ya ha vivido su primera incursión en el cine de Hollywood junto a Jonny Depp y Penélope Cruz. "Fue un papel pequeñito" en Day drinker. En Hugo 24, Aaron Piper interpreta a Hugo, un chaval del barrio de Tetuán (Madrid) que pasa el verano junto a su amigo Manu soñando con la playa de Málaga, los jardines de Versalles… Con otra vida, en suma, más allá del asfalto. ““ La cinta sigue la peripecia de ambos colegas durante 24 horas en busca de dinero para evitar el desahucio de Hugo, que se la juega justo la jornada previa a su cumpleaños. Según el director, "lo complicado del rodaje fue el raccord", porque son 24 horas "que no se graban cronológicamente", y Aaron "tenía que situarse en el lugar preciso" de "la evolución de su personaje". "Esto sí venía muy ensayado", asevera. En cambio, la química que se ve en pantalla entre Aaron Piper y Marco Cáceres (Manu en la película) requirió menos esfuerzo. Son amigos desde hace años y "la forma en que se miran, se ríen y lloran juntos es muy suya" y "algo hemos robado".