Disfruta de los capítulos de 'La Promesa' del 11 al 15 de mayo: Alonso descubre la verdadera identidad de Vera

Después de leer las cartas firmadas por ‘Mercedes del amor’, Pía ha completado el puzzle y ha terminado descubriendo toda la verdad sobre la muerte de Jana: ¡Leocadia es la verdadera asesina! ¿Qué hará con esta información? ¿Descubrirá el resto del palacio toda la verdad? ¿Qué pasará con Curro y Manuel?

La enfermedad de Adriano es más grave de lo que pensaban. Cuando parecía estar recuperándose, ha detectado algo inimaginable: ¡no ve absolutamente nada! Tras consultar con el médico, ha recibido la peor de las noticias: la ceguera repentina podría ser irreversible… Tienes todos los capítulos disponibles en RTVE Play.

Capítulo 831 del lunes 11 de mayo La promesa La Promesa - Temporada 5 - Episodio 831 Manuel revela a Alonso que Vera es la hija del duque de Carril. Teresa decide alejarse de Cristóbal y Pía intenta calmar la culpa de Santos sobre l... Ver ahora Pía vive un calvario tras descubrir que Leocadia es, en realidad, Mercedes del Amor, ¡la asesina de Jana! Mientras intenta asimilar esta terrible verdad, Teresa le comunica su firme decisión de olvidar a Cristóbal por sentirse engañada. Manuel le revela a Alonso el secreto de Vera: ella es la hija del duque de Carril. Mientras, está raro con Julieta: no quiere ni ilusionarla ni preocuparla hasta que su amigo contable se pronuncie en firme. Estefanía insiste en contar que está embarazada, pero Carlo se resiste a caer en el chantaje. Martina pide a Adriano que se aferre a la posibilidad de recuperar la vista y lo espabila: ya no está enfermo. Petra se queja de que Santos ya no confía en ella como antes. Pía propone interceder entre padre e hijo. La señora Adarre y Leocadia se encuentran a solas y la doncella, incapaz de contener su odio y rabia, está a punto de estallar. La Promesa: Pía vive un calvario tras descubrir que Leocadia es Mercedes del Amor

Capítulo 832 del martes 12 de mayo La promesa La Promesa - Temporada 5 - Episodio 832 Pía huye tras encarar a Leocadia. Manuel confiesa a Alonso que el duque de Carril los chantajea y Alonso amenaza al duque de Carril con llamar a la... Ver ahora Tras su tenso encuentro con Leocadia, Pía huye dejando a la señora estupefacta. Manuel pone al corriente a Alonso sobre el chantaje del duque de Carril. El marqués de Luján se indigna ante tal infamia y decide actuar. Leocadia se ofrece a ayudar con la boda… Alonso y los chicos quieren que sea por todo lo alto; Ella sugiere, para espanto de todos, que se haga en el lugar donde murió Eugenia. Pía sigue atormentada por su descubrimiento y se despista con sus tareas, algo que hace que Cristóbal empiece a tenerla cruzada. A Julieta se la ve radiante sin Ciro y Manuel disfruta de su compañía, pero no le cuenta lo del chantaje por Vera. Adriano confiesa sus miedos a Curro: es un peligro para sus hijos... Vera comparte sus dudas con su padre, y no le convencen sus justificaciones para retrasar su vuelta a casa. Alonso amenaza al duque de Carril con llamar a la Guardia Civil si no deja de extorsionarles. La Promesa: Leocadia se ofrece a ayudar con la boda MARTA GARCIA COMPANY MARTA GARCIA COMPANY

Capítulo 833 del miércoles 13 de mayo La promesa La Promesa - Temporada 5 - Episodio 833 El duque de Carril frena a Alonso con amenazas de escándalo. Alonso llama a un periodista para que Curro destaque en la crónica social. Adriano, qu... Ver ahora El duque de Carril impide que Alonso llame a la Guardia Civil amenazando con un escándalo público sobre el supuesto secuestro de su hija en La Promesa. Ante la imposibilidad de denunciar, Alonso decide centrarse en la reputación de Curro. El marqués anuncia que este será el protagonista de una crónica social, lo que desata la furia de Lorenzo y Leocadia, quienes se oponen por su origen bastardo. Cristóbal reprende duramente a Ricardo y Pía por sus enfrentamientos públicos, advirtiéndoles que no tolerará más deslices en el servicio. Petra insiste en mediar con Santos, pero él vuelve a huir de ella. Jacobo le propone a Adriano que memorice los espacios hasta controlar toda la casa. Él se confía y está a punto de tener un accidente con uno de sus hijos... María Fernández empieza a sospechar de las extrañas explicaciones de Carlo sobre Estefanía, intuyendo que ocultan algo. ¿Acabará descubriendo la verdad? La Promesa: María Fernández intuye que Carlo y Estefanía ocultan algo

Capítulo 834 del jueves 14 de mayo La promesa La Promesa - Temporada 5 - Episodio 834 Alonso se planta ante Leocadia y Lorenzo: Curro va a salir en la crónica, y punto. Adriano se derrumba por ser un peligro para sus hijos y Martina ... Ver ahora Alonso arremete contra Lorenzo por sus constantes desprecios hacia Curro y están a punto de llegar a las manos. Leocadia intenta mediar, pero el marqués le recrimina su crueldad al proponer una boda en el lugar donde murió la madre de Curro... Adriano se derrumba por ser un peligro para sus hijos. Martina lo consuela con un abrazo y Jacobo, que los ve, no interrumpe el momento. Los preparativos para la llegada del periodista Aníbal Esparza alteran la paz del palacio. Mientras Ángela y Curro intentan mantener la compostura ante la entrevista, ella insiste en que se arregle con Pía. Alonso decide tomar cartas en el asunto de Vera y, tras mandarla llamar, le revela que conoce su verdadera identidad como Mercedes de Carril, ¡dejándola en estado de shock! Petra convence a Pía de dejar a los Pellicer tranquilos: el daño ya está hecho y nada se puede hacer por volver atrás. Santos se muestra cada vez más hosco y culpable frente a su padre, quien sospecha abiertamente que la muerte de Ana no fue un simple accidente. La Promesa: La llegada del periodista Aníbal Esparza altera la paz del palacio MARTA GARCIA COMPANY MARTA GARCIA COMPANY