Renée Zellweger y Ewan McGregor protagonizan 'Abajo el amor', el gran homenaje a las comedias románticas

Barbara Novak llega a Nueva York dispuesta a que su libro Abajo el amor sea un superventas, sobre todo entre las mujeres. Cuenta con la ayuda de Vikki Hiller, interpretada por Sarah Paulson, que es su editora en Banner House y la que convence (a duras penas) a los altos ejecutivos para que lancen la novela al mercado. Lo que Novak pretende con ella es demostrar que el amor es una distracción para las mujeres y un obstáculo para su crecimiento personal, y que, para conseguir sus objetivos, deben actuar como los hombres.

Catcher Block es el ejemplo perfecto de ese prototipo de hombre, centrado únicamente en sí mismo. Se trata del reportero estrella de Entérate, la revista para hombres informados. Su jefe, Peter MacMannus (interpretado por David Hyde Pierce), consciente del posible éxito de Novak, le pide que la entreviste para escribir un artículo sobre ella. Él desecha la de idea de escribir sobre una "amargada y solterona bibliotecaria que odia a los hombres".

Ewan McGregor pretende desenmascara a Renée Zellweger fingiendo ser un astronauta.

Tras aparecer en un late show, las ventas del libro se disparan y las mujeres comienzan a ser conscientes del tipo de hombres con los que salen o están casadas. Tanto es así que la popularidad de Block entre las mujeres cae en picado, lo que despierta en él la necesidad de desenmascarar a Novak: "Todas quieren lo mismo: amor y matrimonio". Bajo ese lema, decide trazar un plan: hacerse pasar por el astronauta Zip Martin. Su alter ego, construido en base a unas gafas a lo Clark Kent de Superman, busca que la escritora se enamore de él para demostrar que sus convicciones no son reales.

Zellweger y McGregor cantan juntos Here's to Love Dos años después del estreno de El diario de Bridget Jones, en 2003 Renée Zellweger protagoniza de nuevo una comedia romántica. Antes que ella, otras actrices se postularon para el papel de Barbara Novak, como Elizabeth Mitchell (conocida por series como Urgencias o CSI), Tia Carrere (protagonista de Cazatesoros) o Judy Greer (El sueño de mi vida). Tal vez estaba escrito que la estadounidense debía aparecer en la cinta. La mujer que aparece cantando Abajo el amor en un programa de televisión era la actriz y cantante Judy Garland, a quien Renée Zellweger dio vida en 2019 en el biopic Judy. Gracias a ella consiguió su segundo Oscar. La insistencia de Zellweger y McGregor hizo posible que en los créditos finales cantaran juntos Here's to Love. En sus últimos proyectos, cada uno por separado, participaron en dos películas musicales míticas como Moulin Rouge (2001) y Chicago (2002). Según ellos, era un "pecado" no interpretar un dueto. Su buena química consiguió que volvieran a coincidir en Miss Potter (2006). El dueto de Renée Zellweger y Ewan McGregor.

Un claro homenaje al cine de los 60 El homenaje a las comedias de los años 60 se plasma en el empeño del director Peyton Reed por que Abajo el amor adoptara esa estética. Una de las referencias más evidentes es Confidencias de medianoche (1959), especialmente en la escena de la llamada telefónica que mantienen Zellweger y McGregor, jugando con la pantalla dividida. Además, el director de fotografía Jeff Cronenweth ajustó digitalmente la apariencia del color para que se pareciera al Technicolor, el sistema cinematográfico caracterizado por su alta saturación. Por si fuera poco, se construyeron 55 decorados. La fascinación cultural de la época por todo lo relacionado con los nazis también aparece en la película. En varios diálogos se menciona a los "científicos de cohetes", en referencia a la operación Paperclip. Gracias a ella y tras la Segunda Guerra Mundial, el gobierno estadounidense reclutó a científicos e ingenieros alemanes para impulsar el programa espacial estadounidense.