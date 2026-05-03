Jared Harris, Juliet Stevenson y Erin Doherty están soberbios en 'Despertar': claves de la película
- Erin Doherty, de The Crown, es Clare en este drama con aires de thriller
- Todos los estrenos de cine de RTVE Play: del 27 de abril al 3 de mayo
Sobre el fondo negro de la pantalla empiezan a aparecer los títulos de crédito en blanco. Suena una nana y luego una voz de hombre. "Pelo rubio oscuro. Ojos azules, … de color azul claro con matices de verde. Metro sesenta, complexión delgada, talla treinta y seis o treinta y ocho. Sin tatuajes, ni cicatrices, ni otros rasgos distintivos. Se le dan bien los deportes: fútbol, baloncesto, las carreras de larga distancia… Dotada para la música, aunque no ha aprendido a tocar ningún instrumento. Buena voz. Le gustaba cantar".
Es John, y habla de su hija. La primera imagen nos sitúa en la rueda de prensa convocada porque se cumplen diez años de la desaparición de Clare y el nuevo jefe de policía ha quiere retomar el caso. Las cámaras enfocan a los padres que piden a su hija que "vuelva a casa". Así arranca Despertar, Reawakening en el original, la historia de una pareja destrozada perder a su hija, desaparecida sin dejar rastro. Pero justo ahora Clare regresa a casa. Mary, su madre, la recibe con todo el amor que tenía guardado durante estos años. John, en cambio, se muestra reservado y sus sospechas revelarán un terrible misterio.
Cine independiente de bajo presupuesto
Despertar habla de las heridas que no se habían cerrado y ahora se reabren para que supure el dolor. También es una mirada cruda y sincera a la débil estructura familiar, construida con frágiles lazos y secretos que, a veces, no deben compartir.
"La idea inicial surgió hace años, estando en mi casa de Dublín. Al principio solo tenía escritos un par de párrafos sobre una unos padres y una hija desaparecida que regresa tras una larga ausencia, y me interesaba las distintas maneras de reaccionar de ellos. Pero mi madre murió, luego me quedé embarazada y aparqué el guion”, contaba en una entrevista con RTE. Cuando llegó el confinamiento por la pandemia de COVID-19 lo buscó y lo retomó con ganas. “Lo escribí muy rápido, casi de forma febril, me salió del tirón y se lo envié a la productora”.
Juliet Stevenson
El proyecto arrancó de inmediato y llegó el temido momento de buscar a los actores. “Siempre tienes tu lista, tus preferencias, pero casi nunca logras lo que quieres. Pero esta vez tuve suerte”. Para interpretar a Clare quería a Erin Doherty, a quien admiraba por sus trabajos en series como The Crown, donde interpreta a la princesa Ana, y Chloe. “Luego está Juliet Stevenson, con la que llevaba años queriendo trabajar y lo logré. ¡Es una de nuestras grandes actrices y sabía que aportaría una profundidad y una solidez totales a un papel psicológicamente complejo y desafiante!".
Juliet Stevenson perdió a su hijastro dos años antes de rodar la película y recurrió al dolor real para interpretar a Mary. "A menudo me siento como una máquina de reciclaje implacable, reciclando cosas que he sentido en mi vida y lo que he visto sentir a otros. Nada es sagrado, porque mi banco de recuerdos es mi combustible", decía a The Guardian.
Jared Harris
Para interpretar a John pensamos en Jared Harris, otro de nuestros grandes actores, un actor camaleónico que yo quería que desapareciera bajo el personaje. Pero había un problema de fechas y no podía hacerlo. Así que empezamos a buscar actores. Pero de repente la agenda de Jared se despejó y pudo rodar conmigo ¡Fue algo extraordinario, fue un milagro. ¡Pude contar con tres de los mejores actores que hay!".
Jared Harris, hijo de actor Richard Harris, atravesaba una excelente etapa profesional tras los éxitos de las series The Crown, Chernóbil -con la que ganó el Bafta al mejor actor de televisión- y Carnival Row, y había rodado Morbius en Hollywood. Aceptó interpretar a John para volver a hacer cine independiente y además entró en la película como productor.
La ola de calor de Londres
Fue una de las primeras películas que se rodó tras la pandemia. El rodaje se hizo en el barrio londinense de Harrow, donde la directora pasó su infancia. Pero los recuerdos felices se esfumaron cuando llegó aquella terrible ola de calor que afecto a todo el país y que impactó en la atmósfera de la película.
Despertar recuerda a El impostor, el documental que recoge la historia de Fréderic Bourdin: en 1997, este francés se hizo pasar por un niño de Texas que había desaparecido tres años antes, cuando tenía 13 años y, a pesar de todas las incongruencias de su relato, la familia lo recibió con los brazos abiertos. "Esto demuestra hasta dónde pueden llegar los padres para aferrarse a la esperanza en situaciones como esta”, dice Jared Harris. “Es una historia bastante impactante y te atrapa desde el principio Te lleva por un viaje emocional muy intenso, que resulta satisfactorio al final, ya que no te deja con la intriga. No opta por un final enigmático."
En RTVE Play se encuentra además, En lo profundo del océano, con Michelle Pfeiffer en el papel de Beth, una mujer que vive una experiencia similar a la de Mary: la madre de un niño desaparecido que vuelve a casa años más tarde. En ambas películas, como en Anatomía de una caída, se habla de los recursos emocionales y vitales de las personas a la hora de aceptar cómo verdad las cosas en las que se cree ciegamente.