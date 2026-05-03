Jared Harris, Juliet Stevenson y Erin Doherty están soberbios en 'Despertar': claves de la película

Sobre el fondo negro de la pantalla empiezan a aparecer los títulos de crédito en blanco. Suena una nana y luego una voz de hombre. "Pelo rubio oscuro. Ojos azules, … de color azul claro con matices de verde. Metro sesenta, complexión delgada, talla treinta y seis o treinta y ocho. Sin tatuajes, ni cicatrices, ni otros rasgos distintivos. Se le dan bien los deportes: fútbol, baloncesto, las carreras de larga distancia… Dotada para la música, aunque no ha aprendido a tocar ningún instrumento. Buena voz. Le gustaba cantar".

Es John, y habla de su hija. La primera imagen nos sitúa en la rueda de prensa convocada porque se cumplen diez años de la desaparición de Clare y el nuevo jefe de policía ha quiere retomar el caso. Las cámaras enfocan a los padres que piden a su hija que "vuelva a casa". Así arranca Despertar, Reawakening en el original, la historia de una pareja destrozada perder a su hija, desaparecida sin dejar rastro. Pero justo ahora Clare regresa a casa. Mary, su madre, la recibe con todo el amor que tenía guardado durante estos años. John, en cambio, se muestra reservado y sus sospechas revelarán un terrible misterio.

Cine independiente de bajo presupuesto Despertar habla de las heridas que no se habían cerrado y ahora se reabren para que supure el dolor. También es una mirada cruda y sincera a la débil estructura familiar, construida con frágiles lazos y secretos que, a veces, no deben compartir. "La idea inicial surgió hace años, estando en mi casa de Dublín. Al principio solo tenía escritos un par de párrafos sobre una unos padres y una hija desaparecida que regresa tras una larga ausencia, y me interesaba las distintas maneras de reaccionar de ellos. Pero mi madre murió, luego me quedé embarazada y aparqué el guion”, contaba en una entrevista con RTE. Cuando llegó el confinamiento por la pandemia de COVID-19 lo buscó y lo retomó con ganas. “Lo escribí muy rápido, casi de forma febril, me salió del tirón y se lo envié a la productora”. Jared Harris y Juliet Stevenson RTVE

Juliet Stevenson El proyecto arrancó de inmediato y llegó el temido momento de buscar a los actores. “Siempre tienes tu lista, tus preferencias, pero casi nunca logras lo que quieres. Pero esta vez tuve suerte”. Para interpretar a Clare quería a Erin Doherty, a quien admiraba por sus trabajos en series como The Crown, donde interpreta a la princesa Ana, y Chloe. “Luego está Juliet Stevenson, con la que llevaba años queriendo trabajar y lo logré. ¡Es una de nuestras grandes actrices y sabía que aportaría una profundidad y una solidez totales a un papel psicológicamente complejo y desafiante!". Juliet Stevenson perdió a su hijastro dos años antes de rodar la película y recurrió al dolor real para interpretar a Mary. "A menudo me siento como una máquina de reciclaje implacable, reciclando cosas que he sentido en mi vida y lo que he visto sentir a otros. Nada es sagrado, porque mi banco de recuerdos es mi combustible", decía a The Guardian. Jared Harris RTVE

Jared Harris Para interpretar a John pensamos en Jared Harris, otro de nuestros grandes actores, un actor camaleónico que yo quería que desapareciera bajo el personaje. Pero había un problema de fechas y no podía hacerlo. Así que empezamos a buscar actores. Pero de repente la agenda de Jared se despejó y pudo rodar conmigo ¡Fue algo extraordinario, fue un milagro. ¡Pude contar con tres de los mejores actores que hay!". Jared Harris, hijo de actor Richard Harris, atravesaba una excelente etapa profesional tras los éxitos de las series The Crown, Chernóbil -con la que ganó el Bafta al mejor actor de televisión- y Carnival Row, y había rodado Morbius en Hollywood. Aceptó interpretar a John para volver a hacer cine independiente y además entró en la película como productor. Eric Doherty y Juliet Stevenson RTVE