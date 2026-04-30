Dani Rovira habla sobre su vida como vegano: "Lo que más me costó fue el proceso de planteármelo"

Los ruegos de Héctor de Miguel parecía que habían sido escuchados, pero ante la disyuntiva de elegir entre tener de invitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o a Dani Rovira, ha optado por la segunda opción. La periodista Marina Lobo, la responsable de la visita del cómico, le convence con el argumento de que "Dani Rovira tiene la agenda más apretada". Los dos amigos, por tanto, se enfrenta al reto de cocinar juntos chana masala, un plato típico indio.

Para Rovira, la receta se amolda muy bien a su estilo de vida, ya que es vegano desde hace varios años. Reconoce que la familia y los amigos se ponen en ocasiones muy pesados con el tema, aunque con el paso del tiempo ya no le dan tanto la murga. "Para mi madre ha sido una motivación [a la hora de cocinar]", reconoce el malagueño. Lobo, flexivegana, confiesa que sus padres le colocaban blísters de cecina por si cambiaba de opinión.

La vida vegana, fundamental para Rovira Entre pelar y picar cebolla se cuela alguna que otra confesión. Dani Rovira reconoce que le han llegado ofertas para participar en concursos culinarios, pero siempre se ha negado. "Hay peña que llora, que lo pasa fatal. [...] Se vive como un Gran Hermano culinario", reflexiona. "Yo no iría, pero lo respeto". En la cazuela se van añadiendo el resto de ingredientes: tres dientes de ajo, chile picado cortesía de Rovira, zumo de limón... ¿Fue difícil para el humorista convertirse en vegano? "Me costó más el proceso de planteármelo", admite. Cuenta que su transición fue gradual: primero, fue consciente de los momentos en los que comía carne y pescado; después, pasó a no comprarlos, y si tenía que comerlos fuera de casa, escogía los que tuvieran la mejor calidad. Una vez conseguido, fue eliminando los huevos y otros productos de origen animal. Héctor de Miguel, que tiene claro que nunca podría dejar de comer carne, coincide en que, con el paso de los años, el cuerpo se la pide cada vez menos. Jengibre, cilantro, tomate en trozos y garbanzos. Tomo cabe en un plato de lo más especiado. Los dos son amantes del picante, pero han tenido muy malas experiencias. De Miguel, por ejemplo, recuerda que en México se despistó "por el subidón por bolo" y acabó comiendo lo que no debía. Rovira, por su parte, lo pasó realmente mal en Tailandia, adonde viajó con Jesús Calleja. Pararon a comer y uno de los platos estaba lleno de "pimientos". Se comió dos, pensando que serían poca cosa, y la lengua comenzó a espesarse. "Te juro que me quería morir", comenta.

Rovira... ¿y la jubilación? Como a la hora de rodar una película, el chana masala se cocina a fuego lento. Solo queda echarle una hoja de laurel, sal y pimienta. Dani Rovira tiene muy buenos recuerdos de Ocho apellidos vascos, su primera película. "No sabía que iba a causar lo que iba a causar", reconoce. Fue una vivencia intensa, con historia de amor incluida, y que le dio una gran satisfacción. Eso sí, vista con perspectiva, admite que fue un poco "inconsciente". "Yo ahora haciendo pelis me siento mucho más inseguro", comenta, y es que ahora es mucho más consciente de lo que se vive en el set. El cómico, pese a su larga trayectoria, sigue depurando su estilo. "A mí me gusta llenar un teatro, me gusta que venga gente a verme, pero al mismo tiempo me gusta tener un humor cada vez más destilado", subraya. Tras hablar del odio y de la tristeza, su próximo objetivo es reflexionar sobre el miedo. Es sí: cada vez piensa más en la jubilación, como hace desde hace años Héctor de Miguel. "¿Suerte para qué? ¿Para que salgan cosas? Si yo lo que quiero es retirarme". "Ah, ¿sí? ¡Bienvenido!".