Héctor de Miguel regresa a RTVE Play con una nueva temporada de 'Héctor de Comer'
- Miércoles 22 de abril a las 23:10 en el canal EN PLAY
- Contará con Marina Lobo como colaboradora
- Algunos de los invitados serán sus compañeros de Hora Veintipico, Dani Rovira, Marta Flich o Pablo Ibarburu
El humorista Héctor de Miguel (Quequé) vuelve a RTVE Play con una nueva temporada de su videopódcast de cocina ‘Héctor de comer’. En esta etapa, el programa contará con más invitados, recetas y nuevas colaboradoras.
Humor entre fogones
Tras el éxito de la primera temporada de ‘Héctor de Comer’, regresa a la actividad un cómico de referencia en España. Vuelve Héctor de Miguel a su universo, con una sonrisa, y en este formato en el que da rienda suelta a sus dos grandes pasiones: la cocina y la conversación.
En esta temporada, ‘Héctor de Comer’, una producción de RTVE Play en colaboración con ATIC PRODUCCIONS, cuenta con una nueva colaboradora, la incombustible Marina Lobo, que se ha convertido en un rostro destacado de EN PLAY donde, además de su programa ‘Poco me parece’, colabora con Inés Hernand en ‘La Retaguardia’. Marina tendrá la misión de dar una versión vegetariana o vegana de cada receta que preparen Héctor y sus invitadas e invitados.
El primer programa estará lleno de emoción porque significa el reencuentro de Héctor con su equipo de ‘Hora Veintipico’. Otros invitados e invitadas de esta temporada serán Dani Rovira, Marta Flich o Pablo Ibarburu.
A nivel técnico, RTVE apuesta por un formato que amplía el equipo, con una cámara cenital que, según Héctor, está manipulada por un duendecillo y que ofrece planos de la elaboración del plato mientras se cocina.
El éxito de EN PLAY
RTVE Play lanzó el pasado 23 de febrero su nuevo canal EN PLAY, una ambiciosa apuesta estratégica por los contenidos originales de entretenimiento en directo y con más de ocho horas de emisión diarias de lunes a jueves. Héctor de comer se incorpora los miércoles a la parrilla, a la que la semana pasada se unieron ‘Rebobinando’, con David Sainz, y ‘Poco me parece’ con Marina Lobo.
El canal también cuenta con otros videopódcast como ‘Mi persona favorita’, con Dani Rovira, ‘Un nuevo sendero hasta el mantantial’, con Ignatius, ‘Podcast el podcast’, ‘¡Menudo cuadro!’, ‘Influ-Realismo mágico’, ‘Cosas de palacio’… y programas como ‘La retaguardia’ con Inés Hernand y ‘El recreo’. En las próximas semanas habrá nuevos estrenos.
En menos de dos meses, EN PLAY se ha consolidado como un gran éxito de RTVE PLAY tanto en consumo en directo como en VOD y superando en un 32,3% el promedio semanal de visitantes únicos respecto a la anterior experiencia de Open Play.