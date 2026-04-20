Héctor de Miguel regresa a RTVE Play con una nueva temporada de 'Héctor de Comer'

El humorista Héctor de Miguel (Quequé) vuelve a RTVE Play con una nueva temporada de su videopódcast de cocina ‘Héctor de comer’. En esta etapa, el programa contará con más invitados, recetas y nuevas colaboradoras.

Humor entre fogones

Tras el éxito de la primera temporada de ‘Héctor de Comer’, regresa a la actividad un cómico de referencia en España. Vuelve Héctor de Miguel a su universo, con una sonrisa, y en este formato en el que da rienda suelta a sus dos grandes pasiones: la cocina y la conversación.

En esta temporada, ‘Héctor de Comer’, una producción de RTVE Play en colaboración con ATIC PRODUCCIONS, cuenta con una nueva colaboradora, la incombustible Marina Lobo, que se ha convertido en un rostro destacado de EN PLAY donde, además de su programa ‘Poco me parece’, colabora con Inés Hernand en ‘La Retaguardia’. Marina tendrá la misión de dar una versión vegetariana o vegana de cada receta que preparen Héctor y sus invitadas e invitados.

El primer programa estará lleno de emoción porque significa el reencuentro de Héctor con su equipo de ‘Hora Veintipico’. Otros invitados e invitadas de esta temporada serán Dani Rovira, Marta Flich o Pablo Ibarburu.

A nivel técnico, RTVE apuesta por un formato que amplía el equipo, con una cámara cenital que, según Héctor, está manipulada por un duendecillo y que ofrece planos de la elaboración del plato mientras se cocina.