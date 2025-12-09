Detective Murciano pide tener su propio pódcast en 'Open Play': "¡Por favor, contratadme!"

Antonio Fernández, más conocido como Detective Murciano, experimentó un crecimiento increíble en redes sociales tras su aparición en La Revuelta y ha aprovechado su visita a Héctor de comer para pedir su propio pódcast en Open Play: "¡Por favor, contratadme!". También ha preguntado: "¿Puedo ser el invitado que mejor pelo tiene? Con el estropicio que se ha hecho Broncano".

El influencer ha comenzado con sinceridad: "No tengo ni idea de cocinar". De hecho, ni siquiera sabía utilizar un pelador de patatas, las cuales Héctor de Miguel ha recomendado freír con "aceite de girasol", porque considera que el aceite de oliva les da demasiado sabor y, además, es más caro.

La charla ha continuado hablando de literatura. El Detective Murciano se ha declarado fan de Kafka y su libro La metamorfosis. Héctor de Miguel ha bromeado: "Dejar un libro en un árbol es cruel, para que el árbol vea su futuro", a lo que Antonio ha respondido que "es como que dejen un ataúd en la puerta de tu casa".

Detective Murciano: "Le hice a Feijóo perder 20 minutos de su vida" Las entrevistas que hace en su canal de YouTube, por el que han pasado David Broncano, el ministro Óscar Puente o Alberto Núñez Feijóo, las ha definido como "un cúmulo de desastres entre la curiosidad y el desconocimiento absoluto del saber estar". "Mi forma de hacerlo gusta, porque no se parece a cómo lo hacen los demás", ha añadido. Ha profundizado sobre su entrevista con el líder del PP: "Le hice a Feijóo perder 20 minutos de su vida". También ha comentado que su madre conoció al jefe de la oposición, pero "no le hizo mucha ilusión". Durante la elaboración de la receta, ha habido tiempo para una de las pasiones del Detective Murciano, los cómics: "Ibáñez ha trascendido, pero Paco Roca es nuestro contador de historias importantes. En el tema de superhéroes tenemos (en España) a gente en activo muy potente: Jorge Jiménez, Bruno Redondo o Álvaro Martínez Bueno".

"¿Puedo ser el invitado que mejor pelo tiene? Con el estropicio que se ha hecho Broncano" El final del pódcast ha dejado un recadito para el presentador que le hizo saltar a la fama: "¿Puedo ser el invitado que mejor pelo tiene? Con el estropicio que se ha hecho Broncano". Aunque ha querido matizar que "le queda bien". La tortilla de patatas ha quedado genial, o eso han dicho los autores.