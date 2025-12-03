¿Quién es Poliana Lima? Descubre qué hay detrás de la nueva invitada de Ignatius a 'Un nuevo sendero hasta el manantial'

El último episodio de Un nuevo sendero hasta el manantial, uno de los videopodcasts de Open Play, ha tenido como invitada a Poliana Lima, la profesora de baile de Ignatius Farray. Pero, ¿quién es Poliana Lima?

Comenzó a recibir clases de baile "a los seis años, pero a bailar mucho antes", ha confesado a los niños que han asistido al nuevo episodio del pódcast. Es una coreógrafa, bailarina y profesora de danza que se mudó a España desde su país natal, Brasil, hace quince años.

Su primer gran éxito lo cosechó con su creación Atávica, que ganó el Certamen Coreográfico de Madrid 2014 y con los Premios del Público, de la Crítica y con la concesión de la beca Dance Web 2015, otorgada por el festival Impulstanz en Viena. Se inspiró en su país, pero no en la estereotípica samba, fútbol o Carnaval, sino en la violencia. "No tengo una buena relación con mi país", afirmaba en una entrevista en la revista Susyq.

En 2017 fue la protagonista de la obra Hueco, la más difícil de su carrera: "Un desafío muy grande para mí", según ella misma ha comentado. Un solo, con mucha improvisación, que estuvo nominado a dos Premios Max. La creación fue de nuevo suya y la gestó durante su residencia en el Centro de Danza Canal. "En Hueco creo que hay algo de búsqueda de una espiritualidad más genuina. Para mí la danza es un lugar de refugio y calma", aseguraba Poliana Lima.