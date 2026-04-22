Héctor de Miguel invita a Pedro Sánchez a su videopódcast 'Héctor de comer': "¿Qué tal un chuletón al punto?"

Marina Lobo ha sido la primera cocinera en la nueva temporada de Héctor de comer, el videopódcast de Héctor de Miguel en En Play. El cómico ha aprovechado para lanzar una invitación para que venga a hacer una receta con él Pedro Sánchez, Marina Lobo ha propuesto que hagan "una pizza cojonuda", pero Héctor de Miguel se decanta por "un chuletón al punto, que es una cosa imbatible".

Durante el cocinado se van uniendo otros excompañeros de Héctor de Miguel en el desaparecido programa Hora Veintipico como José Cabrera y Fernando Moraño, que ahora forman parte junto a Marina de Poco me parece, el nuevo videopódcast de En Play. Además, Dani Rovira aparece por sorpresa y envían vídeos otros excompañeros, Alicia Blanco y Miguel Martín. Nadie ha querido perderse la reaparición de Héctor de Miguel en los medios de comunicación tras meses de silencio.

Sobre el fin de Hora Ventipico: "Unas cosas que han pasado" El cómico ha comenzado presentando la novedad de la cámara cenital, que permite disfrutar mucho mejor del cocinado, y con una frase que define su programa: "Donde los sueños se hacen realidad y los platos, a veces, también". Marina Lobo ha sido la primera en ponerse a cocinar para pelar las gambas y han bromeado sobre que Héctor se negó en rotundo a hacerle un hornazo vegano, porque ella no come carne. En el arranque de la conversación, todo el rato ha sobrevolado en la conversación, como no podía ser de otra manera, el final de Hora ventipico. Marina ha explicado que su vida "ha dado bastante giro. Tuvimos un percance. Buscándome la vida en Play, en La retaguardia de lunes a jueves" y Héctor de Miguel ha confesado que su "fuente de ingresos se ha reducido bastante por unas cosas que han pasado". Han divagado sobre ensoñaciones de la vida de rico, Marina ha confesado que le gustaría tener un cocinero y Héctor afirma que otro nivel es tener chófer, un nivel al que él nunca ha llegado, asegura. Además del final de su antiguo programa, ha habido otra cosa que ha cambiado la vida de Marina Lobo: "He adoptado un perro. Ahora las señoras del barrio me saludan. Soy una más. He entrado en el club del parque. A esto se ha reducido mi vida, a dar paseos de dos horas por el parque", ha insistido la presentadora de Poco me parece. El tema también ha dado lugar a la broma: "¿Sabes a quién le gustaban mucho los perros? A Hitler. También se decía que era vegetariano, pero su cocinera lo desmintió. Uno de sus platos favoritos era la paloma".

"Pensamos seguir el programa sin ti" Se ha unido al cocinado José Cabrera con la misión de picar cebolla y ajos y han repasado algunos supuestos trucos para que no te lloren los ojos: ponerle agua al cuchillo, ponerte la 'tapita' de la cebolla en la cabeza o empapar en agua una servilleta. La llegada de Fernando Moraño ha incidido en el humor político: "Por culpa del comino se está islamizando España. Hemos empezado por el comino, luego la cúrcuma y se acaba con nuestras tradiciones". Con (casi) todo el equipo reunido, Marina Lobo ha confesado que pensaron seguir el programa sin Héctor de Miguel, han repasado los posibles nombres que barajaron y uno de ellos es "Poco me parece", como al final se ha acabado llamando su nuevo proyecto dentro de En Play. Los invitados han demostrado tener bastante mano en la cocina y su receta ha quedado bastante bien, pero como en el programa han querido mantener la intriga, no la desvelaremos. Solo diremos que llevaba gambas, un fondo con la piel y las cabezas y un sofrito. Dani Rovira, que presenta Mi persona favorita junto a Arturo González-Campos, ha hecho una aparición final estelar para corregir un chiste y Héctor de Miguel ha cerrado el episodio con una reflexión irónica: "Si algo hemos aprendido, es que un buen censor te salva". El grupo al completo ha reiterado para finalizar la invitación a Pedro Sánchez al videopódcast.