El doble debut de Martin Urrutia: en el cine con 'Kraken: El libro negro de las horas' y en la música con 'Insolación'

Han tenido que pasar más de dos años desde que saliera de la academia de Operación Triunfo para que su primer disco haya visto la luz, pero hasta entonces, Martin Urrutia (Getxo, 21 años) no ha dejado de buscar nuevos retos profesionales: en el teatro ha protagonizado la versión musical de El retrato de Dorian Gray, y en la televisión ha triunfado con Mariliendre, recientemente galardonada con un GLAAD a la mejor serie en español.

"Llevo OT en el corazón y era algo que quería cumplir como artista: vivir el proceso de estar en un programa como Operación Triunfo. Tenía claro desde los 15 años que quería entrar ahí, pero también he tenido muy claro que soy más y he querido probarme y mostrarme más en diferentes proyectos, en diferentes facetas", ha explicado en la "Butaca preferente" de Piti Alonso, una de las secciones de El despertador de RNE, donde ha dejado clara su intención de seguir compaginando la música con la interpretación. Prueba de ello es su debut en el cine con Kraken: El libro negro de las horas y el lanzamiento de Insolación, su primer trabajo discográfico.

Tensión y romanticismo Para su salto a la gran pantalla, Martin Urrutia se ha metido en la piel de Gael, el padre del exinspector Unai López de Ayala, Kraken, el célebre personaje de la saga literaria de Eva García Sáenz de Urturi. La película, que se estrena este viernes en los cines de toda España, está protagonizada por Alejo Sauras y Maggie Civantos. "Tiene un punto de thriller policíaco muy fuerte en el presente y luego contrapuntos de suavidad y de trama más romántica en el pasado. Poder compaginar esos dos géneros en una misma película está muy bien", cuenta el artista sobre una cinta de la que también destaca su exploración del mundo de la bibliofilia, "algo que está superpoco explorado". 01.30 min RTVE.es estrena el tráiler de 'Kraken: el libro negro de las horas', un thriller con Alejo Sauras y Maggie Civantos