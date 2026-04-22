El doble debut de Martin Urrutia: en el cine con 'Kraken: El libro negro de las horas' y en la música con 'Insolación'
- El exconcursante de Operación Triunfo ha presentado ambos proyectos en El despertador de RNE
- "He tenido muy claro que soy más que OT y he querido probarme en diferentes facetas", ha afirmado
Han tenido que pasar más de dos años desde que saliera de la academia de Operación Triunfo para que su primer disco haya visto la luz, pero hasta entonces, Martin Urrutia (Getxo, 21 años) no ha dejado de buscar nuevos retos profesionales: en el teatro ha protagonizado la versión musical de El retrato de Dorian Gray, y en la televisión ha triunfado con Mariliendre, recientemente galardonada con un GLAAD a la mejor serie en español.
"Llevo OT en el corazón y era algo que quería cumplir como artista: vivir el proceso de estar en un programa como Operación Triunfo. Tenía claro desde los 15 años que quería entrar ahí, pero también he tenido muy claro que soy más y he querido probarme y mostrarme más en diferentes proyectos, en diferentes facetas", ha explicado en la "Butaca preferente" de Piti Alonso, una de las secciones de El despertador de RNE, donde ha dejado clara su intención de seguir compaginando la música con la interpretación. Prueba de ello es su debut en el cine con Kraken: El libro negro de las horas y el lanzamiento de Insolación, su primer trabajo discográfico.
Tensión y romanticismo
Para su salto a la gran pantalla, Martin Urrutia se ha metido en la piel de Gael, el padre del exinspector Unai López de Ayala, Kraken, el célebre personaje de la saga literaria de Eva García Sáenz de Urturi. La película, que se estrena este viernes en los cines de toda España, está protagonizada por Alejo Sauras y Maggie Civantos.
"Tiene un punto de thriller policíaco muy fuerte en el presente y luego contrapuntos de suavidad y de trama más romántica en el pasado. Poder compaginar esos dos géneros en una misma película está muy bien", cuenta el artista sobre una cinta de la que también destaca su exploración del mundo de la bibliofilia, "algo que está superpoco explorado".
El libro de Carmen Laforet que le marcó
Sobre su primer álbum de estudio, Insolación, Martin Urrutia admite haber sentido la presión de las expectativas, llegando a descartar varias demos antes de que se sumara al proyecto el dúo Hidrogenesse, que produce el álbum. Sus 10 canciones son una fusión de pop, electrónica e indie cuyo eje temático es la novela homónima de Carmen Laforet, un libro que marcó a Martin Urrutia a los 18 años por su identificación con las vivencias del protagonista, con el que además comparte el nombre.
"Hay canciones que están directamente relacionadas con el libro y la historia de Martín Soto, y hay otras que sí que son mucho más personales y más llevadas a algo mío", matiza, no obstante, Martin Urrutia, que pone como ejemplo de esto último "Jéremie", un tema que mezcla francés y castellano sobre su historia de amor no correspondido con un chico al que conoció cuando se fue a estudiar a Francia con 16 años.
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¿Gustará Insolación al fandom de Martin Urrutia que comenzó a seguirlo en Operación Triunfo? "Puede que se hayan desenganchado de mí si me seguían como concursante cuando estaba en el programa, pero la gente que más ha querido conocerme y más me ha apoyado, creo que lo ha recibido superbien y superfeliz", concluye.