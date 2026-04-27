Carmen Machi y el accidentado rodaje 'Los Justos': "Nos echaron mal de ojo"

Carmen Machi lo repite varias veces: "Nos echaron mal de ojo". Y, entre la broma y la realidad, después de escuhar cómo cuenta la sucesión de catastróficas desdichas que pasaron durante el rodaje de Los Justos, a cualquiera le entran dudas. "Siempre preguntan por anécdotas, bueno, pues aquí las tienen todas. Tuvimos enfermedades, accidentes, caídas, hubo que cambiar el plan de rodaje mil veces", recuerda. Es como si la comedia negra ideada por Jorge A. Lara y Fer Pérez hubiera saltado de la ficción a la realidad.

El primer largometraje de los guionistas de series como Aída o Los hombres de Paco parte de una premisa recurrente en el cine: ¿cuánto dinero tienen que ponerte sobre la mesa para corromperte?¿qué tal un millón de euros? Los Justos, película participada por RTVE, que llega a los cines este 30 de abril, tras su paso por el Festival de Málaga, se centra en los nueve miembros de un jurado popular. Interpretados por destacados rostros como Vito Sanz, Ane Gabarain, Pilar Castro, Marcelo Subiotto o Bruna Cusí, todos parecen tener claro que el acusado es culpable, hasta que reciben una misteriosa carta ofreciéndoles una generosa cantidad de dinero si cambian el sentido de su voto.

Los protagonistas de 'Los justos' 5

¿A qué estás dispuesto por un millón de euros? "El dilema esta servido en esta película y, aunque de arranque tengo la sensación de que todos diríamos 'qué barbaridad', creo que poco a poco todo va cambiando. Lo interesante de Los Justos es que puedes indetificarte con muchos o con todos los personajes", apunta Machi. La actriz, que ya había trabajado con los dos directores en la serie Aída y la película de reencuento estrenada este año, Aída y vuelta, reconoce que se sumo al proyecto porque le encató el guion. "Luego ya vi que era de ellos y eso sumó, pero lo primero que me atrajo fue un guion de comedia negra e inteligente". Carmen interpreta aquí a Remedios, la portavoz del jurado. Enfermera de clase media, es uno de los personajes más integros. Tiene la autoridad moral para aceptar el soborno, aunque no quiere hacerlo. "Puedes llegar a comprender que lo acepten casi todos, pero una vez que lo hagan pierden todo su derecho a criticar ese sistema capitalista que lo sustenta, piernden parte de su identidad", reconoce.