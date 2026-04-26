Pasado, presente y futuro de la energía nuclear

Fue el accidente de Chernobyl el que marcó un antes y un después en la consideración social de la energía nuclear, reconvertida al uso civil tras idearse como arma de destrucción masiva.

Pero en España también vimos de cerca el peligro: el incidente más grave fue en Vandellós I el 19 de octubre de 1989. Un incendio en el sistema de refrigeración dañó el reactor hasta el punto de no poder volver a funcionar.

Cambio de rumbo en Europa Las crisis bélicas en Ucrania y Oriente Medio han afectado a los precios de las materias primas para la producción de energía, el gas y el petróleo. Europa es gran importadora de esas materias, por tanto dependiente y vulnerable a la volatilidad de los mercados. Por eso, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viró el rumbo de la estrategia energética europea al declarar en la Cumbre de la Energía Nuclear, celebrada este mes de marzo en París, que había sido un error “darle la espalda a una energía confiable, asequible y de bajas emisiones”. “El objetivo de la Unión Europea es descarbonizar la producción energética“ El objetivo de la Unión Europea es descarbonizar la producción energética. En España vamos por muy buen camino. La electricidad en nuestro país se consigue de varias maneras, lo que llaman el mix energético. Según datos de Red Eléctrica, a cierre de 2025 la principal fuente de energía es la eólica con el 22%, la fotovoltaica y la nuclear estarían a la par con un 19%, seguidas del ciclo combinado (la que se produce con gas) sobre el 17% y la hidráulica con el 12%.

Cierre definitivo en España en 2035 El gobierno español mantiene el calendario de cierre pactado por las eléctricas de forma progresiva hasta 2035. En España quedan 7 reactores en funcionamiento de 5 centrales nucleares. Almaraz y Ascó con 2 reactores cada una, Cofrentes, Vandellós y Trillo con un reactor cada una. Gobierno y empresas eléctricas han pactado el cierre progresivo desde noviembre de 2027 a 2035. Si alguna de ellas quiere seguir operando más allá de lo considerado “vida útil”, unos 40 años, tiene que superar el informe técnico que elabore el Consejo de Seguridad Nuclear, el organismo público independiente responsable de garantizar la seguridad de las instalaciones nucleares y radiológicas. El interior de las instalaciones del mayor proyeto de fusión nuclear internacional. La subdirectora de instalaciones nucleares del CSN, Cristina Les Gil, explica que “lo habitual y lo que suele ocurrir es que el CSN impone condiciones. Es decir, es un informe favorable, pero con una serie de condiciones que se deben cumplir, que se incorporan, son de obligado cumplimiento para el titular”. Finalmente es el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico quien tiene que tomar la última decisión. Almaraz I, en Cáceres, será la siguiente en cerrar, si se sigue el calendario previsto para noviembre de 2027.