¿Eres de Miranda Priestly o de Andy? Quizá antes tengas que ver 'El diablo viste de Prada'

Meryl Streep es Miranda Priestly, la temida directora de la poderosa revista Runway, y Anne Hathaway es Andy, la joven que aterriza en la revista sin saber nada de ella y cuyas aspiraciones no tienen que ver, ni de lejos, con la moda. Entre ellas se establecerá una relación tensa, con momentos de mucha intensidad dramática y otros más divertidos. El primer día de rodaje, Meryl Streep le dijo a Anne Hathaway: "Creo que eres perfecta para el papel. Estoy muy feliz de que vayamos a trabajar juntas". Luego, tras una pausa, le dijo muy seria: "Esta es la última cosa agradable que te voy a decir".

Alrededor de ellas desfilan otros protagonistas. Emily Blunt es Emily Charlton, la asistente de Miranda, que mira por encima del hombro a Andy. Stanley Tucci es Nigel, el director artístico de Runway, que no tiene reparos en ayudar a Emily y se comporta como su 'padrino fashion'.

Fuera de la revista, vemos a Adrian Grenier, que interpreta a Nate, el novio de Andy, un joven enamorado que se siente desplazado por el trabajo de su chica, que se ha convertido en todo lo que ella odiaba. Y luego está Christian Thompson, al que da vida Simon Baker, un escritor que ayuda a Andy porque se siente muy atraído por ella.

Stanley Tucci y Mery Streep en 'El diablo se viste de Prada' RTVE

Un reparto estelar Es imposible imaginar El diablo viste de Prada con un reparto diferente. Todos los protagonistas están soberbios y juntos logran crear un retrato fascinante y creíble de una parte muy importante del sector de la moda. La gente que manda en las revistas tiene fama de altiva y, a veces, de ser cruel y la película no lo pasa por alto, al contrario, lo potencia. Así es el primer encuentro entre la jefa y su nueva secretaria: - Miranda: O sea, que no lees Runway. - Andy: No. - Miranda: Y antes de hoy no habías oído nunca hablar de mí. - Andy: No. - Miranda: Y no tienes ni estilo, ni gusto para vestir. - Andy: Bueno... - Miranda: No, no. No era una pregunta. En tan solo unos segundos sabemos que Miranda no tiene filtros y tiene un carácter fuerte y avasallador y que Emily, quizá, esté en el sitio equivocado, intentando que la contraten para un puesto de trabajo por el que suspiran millones de chicos y chicas de todo el planeta. Cualquier parecido con la realidad es… Mucho se ha escrito sobre los personajes reales en los que se basan los protagonistas y todo apuntan a que Miranda está inspirada en Anna Wintour, la directora de Vogue USA, una mujer de aspecto gélido y rostro inmutable. Sobre ella se ha dicho de todo, y poco bueno. Tras el estreno de la película, todos los ojos se volvieron hacia ella, para saber qué pensaba del personaje de Miranda y si se sentía reflejada. Ella optó por el silencio y dejó que hablasen los demás. "La película es la cruz en la vida de Anna y nuestro sector quedó en ridículo, más que en Prêt-à-porter", dijo en sus memorias Grace Coddington, la que fuera mano derecha de Anna Wintour durante años. Mery Streeo logró su catorceava nominación al Oscar con el papel de Miranda Priestly RTVE

El famoso monólogo del azul cerúleo Entre todas las secuencias de la película es preciso resaltar el monólogo que Miranda Priestly 'vomita' sobre Emily, cuando en un momento la joven parece reírse de que el equipo haga un drama los tonos de dos cinturones que, a ella, le parecen iguales. "¿Estas cosas? Oh, entiendo. Tú crees que esto no tiene nada que ver contigo. Tú vas a tu armario y seleccionas, no sé, ese jersey azul deforme porque intentas decirle al mundo que te tomas demasiado en serio como para preocuparte por lo que te pondrás. Pero lo que no sabes es que ese jersey no es solo azul, no es turquesa, ni es marino, en realidad es cerúleo. Tampoco eres consciente del hecho de que en 2002 Óscar de la Renta presentó una colección de vestidos cerúleos. Y luego creo que fue, Yves Saint Laurent el que presentó chaquetas militares cerúleas. Y luego el azul cerúleo apareció en las colecciones de ocho diseñadores distintos; y después se filtró a los grandes almacenes; y luego fue a parar hasta una deprimente tienda de ropa a precios asequibles, donde tú, sin duda, lo rescataste de alguna cesta de ofertas. No obstante, ese azul representa millones de dólares, y muchos puestos de trabajo, y resulta cómico, que creas que elegiste algo que te exime de la industria de la moda, cuando, de hecho, llevas un jersey que fue seleccionado para ti, por personas como nosotros, entre un montón de cosas". Poco a poco, Andy se gana la confianza de Miranda RTVE

Película basada en un libro que se inspira en una revista El diablo viste de Prada fue el primer libro de Lauren Weisberger e inicialmente se titulaba Writer's Voice (La voz del escritor). Se publicó en abril de 2003 y arrasó en ventas en más de 30 países. Entre el libro y la película hay algunas diferencias, sobre todo en el aspecto de los personajes. La escritora, antes de lanzarse a la literatura, trabajó en la revista Vogue y lo que contó fue su propia experiencia durante el tiempo que pasó al lado de Anna Wintour. "Qué deslealtad más grosera", dijo Grace Coddington. "Es sacar dinero a costa de reírse de Anna Wintour". El equipo rodó en Nueva York y París, ciudad que tiene mucho protagonismo en la historia: al fin y al cabo, es la capital de la moda y la ciudad del amor. La única persona que estuvo en contacto con Vogue fue el diseñador de producción de la película, Jess Gonchor. Solo él tuvo acceso al edificio en el que está la redacción de la revista y al despacho de Miranda, lo que le permitió reproducirlo fielmente para el rodaje de la película. Otro de los rumores que corren es que, tras el estreno, Anna Wintour lo redecoró por completo. Miranda tirando, como cada día, el abrigo en la mesa de Andy RTVE

El vestuario de un millón de dólares Una revista de moda tiene que hablar y mostrar desfiles de París, percheros llenos de prendas fabulosas y vestir a sus protagonistas con unos looks de infarto. Y todo esto lo hace muy bien esta película, que presume de haber tenido el presupuesto para vestuario más caro de la historia. La estilista Patricia Field tuvo un presupuesto de un millón de dólares y los utilizó muy bien. La Academia de Hollywood la nominó al Oscar en esta categoría Cuando Emily pasa de patito feo a cisne, su forma de vestir es pura fantasía y destacan el vestido de John Galliano para Dior y el abrigo vintage que Patricia Field encontró en una tienda de segunda mano. Pero los looks más espectaculares son esos en los que viste de Chanel. ¡Está arrebatadora! Todos los vestidos y trajes que vemos en la película se subastaron y el dinero recaudado se destinó a la investigación del cáncer de mama. Anne Hathaway compró el abrigo verde y Meryl Streep se quedó con las gafas de sol, un complemento que años más tarde utilizó en Mamma Mia! Andy, secretaria de Miranda y 'chica para todo' RTVE

El mundo de la moda les dio la espalda La película Prêt-à-porter de Robert Altman causó un gran impacto (y mucho desagrado) en el mundo de la moda, ya que el director hace una crítica mordaz y ridiculiza a la prensa de moda y los diseñadores. Por eso, quizá temerosos del resultado, fueron pocos los modistas y firmas internaciones que quisieron colaborar directamente, todos tenían miedo al resultado. Y a Anna Wintour, ya que algunos pensaron que ella se enfadaría si participaban en el rodaje. Por eso los ases de la costura brillan por su ausencia y tan solo vemos a Valentino Garavani, que no le teme a nada ni a nadie: quizá por eso le apodan ‘el emperador’ de la moda. Meryl Streep y Anne Hathaway en el estreno de 'El diablo se viste de Prada' RTVE

Nominaciones y premios El diablo viste de Prada se estrenó en junio de 2006. Anna Wintour fue a la premier con su hija Bee y ambas iban vestidas de Prada. Tampoco es nada raro, la directora de Vogue adora la firma italiana y lleva sus vestidos en muchas ocasiones. La película arrasó, a pesar de que el sector de la moda despierta recelos y muchos, por absoluta ignorancia, lo tachan de frívolo. La Academia de Hollywood la recibió con agrado y nominó a Meryl Streep como mejor actriz y a Patricia Field en la categoría de mejor vestuario. Era la decimocuarta nominación al Oscar para Meryl Streep y aunque no lo ganó, sí logró el Globo de oro. Andy (Anne Hathaway) pasa de patito feo a cisne a los ojos de Miranda (Meryl Streep)