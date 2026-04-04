Meryl Streep es Florence Foster Jenkins, la peor cantante de ópera del mundo: ¿Cómo fue su vida?

Dicen que no hay acento que se le resista a Meryl Streep, pero habría que añadir que no hay personaje que no sea capaz de interpretar, aunque este precise cantar y hacerlo mal. Interpretar a la mujer conocida como "la peor cantante de ópera del mundo" no era tarea fácil, pero ella lo bordó. Su trabajo recibió aplausos y premios, entre ellos una nominación al Oscar, la número veinte de su carrera, que no pudo lograr: Emma Stone era la gran favorita por La, La, Land y se lo llevó. Pero Streep está acostumbrada.

Florence Parker Jenkins: una vida de película La primera vez que alguien se refirió a ella como "la peor cantante de ópera del mundo" fue Stephen Pile en El Libro de los Fracasos Heroicos, publicado en 1979. Su vida ha sido una enorme fuente de inspiración para el teatro, el cine y la literatura, pues tiene todos los ingredientes que necesita una buena historia: perdió a su hermana de ochos años por una difteria, se casó a los 14 años con un hombre que era mucho mayor que ella (16 años mayor), una lesión en el brazo truncó su sueño de ser pianista, heredó una gran fortuna tras la muerte de su padre, se empeñó en ser cantante de ópera y, a su manera, lo logró: llegó a llenar el Carnegie Hall (aunque con un resultado que no esperaba) y cinco días después de ese recital murió de un ataque al corazón. Hugh Grant y Meryl Streep RTVE

Meryl Streep y Hugh Grant Fue en 1944 y setenta años después, Florence resucitó artísticamente. Siempre fue una diva adorada 'en la intimidad' y se dice que uno de sus mayores admiradores fue David Bowie, que guardaba con cariño una de sus grabaciones originales. En 2015 se estrenó Madame Marguerite, dirigida por Xavier Giannoli y protagonizada por Catherine Frot, que ganó el Cesar a mejor actriz. Luego llegó la versión de Stephen Frears, con Meryl Streep, Hugh Grant, Simon Helberg, Rebecca Ferguson y Nina Arianda.

Lady Florence La extravagancia envolvió la figura de la norteamericana Florence Foster Jenkins. Tras la muerte de su padre se dispuso a utilizar la herencia para lograr el sueño de cantar en el Carnegie Hall y lo persiguió con la ayuda su nuevo marido y representante, el actor St. Clair Bayfield, que mucho más joven que ella. Comenzó a hacer recitales con 44 años y sus apariciones en el escenario causaban furor, no tanto al oído como a la vista. Lady Florence, como a ella le gustaba que la llamaran (y así firmaba los autógrafos) se esmeró con el vestuario de sus actuaciones y esto se traduce literalmente en la película. La diseñadora de vestuario Consolata Boyle se esmeró para que Meryl Streep fuera un calco de Florence. "Era una artista excepcional, por lo que su ropa era magníficamente extravagante. Era de estilo camp, pero con una delicadeza que atraía al público. Y no sentía ninguna vergüenza por su apariencia". Para ajustar lo máximo posible la figura de Streep al personaje, Boyle tuvo que añadir parches de relleno al cuerpo de la actriz, ya que su silueta era mucho más pequeña y delgada que la de Florence Foster Jenkins. Boyle, que ya había trabajado con Streep en La dama de hierro, fue nominada al Oscar a mejor vestuario. Meryl Streep RTVE

Meryl Streep es Florence Foster Jenkins La actriz se preparó a conciencia para cantar mal todos los números musicales y su compañero de reparto, Simon Helberg, que es pianista, tocó en cada uno de ellos. Todos los temas los grabaron juntos en Abbey Road antes del rodaje y los repitieron 'en vivo' en el set de rodaje. Uno de los momentos clave de la película -y de la vida de Florence- fue la actuación en el Carnegie Hall y curiosamente fue la segunda vez que Meryl Streep interpretaba a un personaje que actúa en el mítico local: 15 años antes fue la violinista Roberta Guaspari en Música del corazón. Hugh Grant tenía dudas sobre la película, concretamente sobre su personaje, pero el director le insistió y le convenció recordándole que siempre quiso trabajar con Meryl Streep. Rebecca Ferguson también siente admiración por Streep y así lo contó: "Yo me quedaba en el set después de rodar mis partes solo para verla actuar, me gustaba observarla y aprender de ella. Yo no estudié interpretación y ahí asistí a la mejor escuela y con la mejor profesora". Meryl Streep y Hugh Grant RTVE

Stephen Frears rodó en casa El director rodó su película entre Londres y Liverpool, de donde son las imágenes exteriores del edificio de apartamentos de Florence. La escena del Carnegie Hall se rodó en el Hammersmith Apollo (Londres) y se contó con 300 figurantes. En la película vemos como la crítica destroza a la artista tras este recital, pero en realidad fueron un poco más amables. Así fue la reseña de Earl Wilson en el New York Post tras el concierto: "La señora Florence Foster Jenkins , de 76 años, una viuda de Our Town, tiene una gran voz. De hecho, puede cantar cualquier cosa menos notas. 'Lady Florence', o 'Madame Jenkins', como le gusta que la llamen si se la considera una artista, se entregó anoche a una de las bromas masivas más extrañas que Nueva York haya visto jamás. Yo lo presencié. Dio un recital tembloroso en el Carnegie Hall, en un escenario lleno de flores hasta que parecía una funeraria cara. Ella alquiló la sala. La llenó con 3.000 personas con un agudo sentido del humor, que pagaron unos 6.000 dólares por el privilegio de reírse entre dientes, chillar y carcajearse con su canto, que ella se tomaba muy en serio". La portada del New York Post que aparece en la película es la portada real publicada el día después del concierto en el Carnegie Hall. 'Florence Parker Jenkins' RTVE