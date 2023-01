Ver a Anne Hathaway posar en la alfombra roja es un auténtico gustazo, pero no siempre ha sido así. Conocimos a la actriz en Princesa por sorpresa, donde da vida a Mia Thermopolis, el patito feo de la historia que descubre cómo sacarse partido. Resulta que detrás de aquella melena encrespada, esas cejas despeinadas y esas gafas desfasadas se escondía la futura reina de Genovia. Por aquel entonces Hathaway no le daba mucha importancia a su vestuario. Cuesta creerlo, porque ahora es la elegancia en persona, pero en su armario también hubo un antes y un después. Aquel giro de guion en el armario de la intérprete se produjo después del rodaje de otra de sus películas más famosas: El diablo viste de Prada.

La cinta se estrenó en el año 2006. Anne Hathaway interpreta a Andy, una chica responsable, aspirante a periodista, que encuentra trabajo en una revista de moda como asistente personal de la poderosa y exigente Miranda Priestly, la editora. No tiene ni idea de moda y viste con ropa low cost, siente que no encaja, pero sabe que no puede perder esta oportunidad. Unas botas de Karl Lagerfeld y un bolso de Prada después, convirtieron a Andy en otra persona. La misma fiebre por la moda que sintió la protagonista la experimentó la propia Anne Hathaway en la vida real. Como prueba irrefutable, la evolución de sus looks tanto en la alfombra roja como fuera de ella.