Ardía en deseos de ver lo que saldría de la extraña colaboración entre Jean Paul Gaultier y Haider Ackermann. Son dos modistas diferentes, que entienden la moda y trabajan la silueta de formas casi opuestas. El francés es la evidencia y el colombiano es la sutileza. Uno es puro espectáculo y el otro es más intimista. Uno viste a Rossy de Palma y el otro viste a Tilda Swinton. Pero en la moda todo es posible y París, que es la cuidad del amor, da pie incluso a romances imposibles. Desde hace varias temporadas, Gaultier está centrado solo en la división de alta costura de su firma y cada temporada pide a un diseñador que interprete los códigos de la casa: primero fue Chitose Abe, la creadora de Sacai, y luego lo hicieron Glenn Martens (Y/Project) y Olivier Rousteing (Balmain).

Aunque a priori no lo parezca, el trabajo de Ackermann tiene rasgos en común con el de Gaultier: ambos trabajan las ropas sin etiquetas de negro, abrazando una moda abierta e inclusiva. El colombiano lleva años prestando sus diseños para hombre a Tilda Swinton y el francés siempre ha enarbolado la bandera del estilo genderless, rompiendo barreras de género a golpe de aguja.

El efecto Timothée Chalamet

El colombiano ha entendido este trabajo como una carta de amor a Gaultier. "Él solo me dijo que quería que lo sorprendiera, que confiaba en mí y quería estar seguro de que la colección no era un refrito de ninguno de sus estilos anteriores. Me pidió que experimentara y creo que es lo que he hecho”, dice Ackermann, que ha escrito otro brillante capítulo en su fabulosa carrera profesional. Nació en Colombia hace 51 años y con tan solo 25 años se matriculó en la prestigiosa Real Academia de Bellas Artes de Amberes. Trabajó en el taller de John Galliano, con Wim Neels, Bernhard Willhelm y Patrick Van Ommeslaeghe, y en 2001 creó su propia firma. Sus compañeros le admiran y su nombre ha sonado en varias quinielas para suceder a gigantes de la costura, desde John Galliano y Martin Margiela a Karl Lagerfeld, que pensó en él para llevar las riendas de Chanel​.

Asimetrías y patrones atrevidos: Diseño de Haider Ackermann para Jean Paul Gaultier

Diseño de Haider Ackermann para Jean Paul Gaultier AFP

Un batallón de modelos veteranas, casi todas de la gran familia Gaultier, han dado movimiento y vida a las prendas. Todo bajo la atenta mirada del maestro, del que fuera considerado L' enfant terrible de la moda francesa. Jean Paul Gaultier, emocionado, ha visto el desfile desde la primera fila, sentado al lado de musas y musos como Tilda Swinton, Catherine Deneuve, Rossy de Palma, Doja Cat y una legión de famosos y amigos, encabezados por Timothée Chalamet, el hombre que mejor y más representa el estilo Ackerman: el look con el top que deja la espalda al aire que llevó en Venecia es ya uno de los 'momentazos' de la historia de las alfombras rojas. Se acercan los Oscar y tras este desfile muchos se preguntan quién o quiénes serán las estrellas que luzcan una de las creaciones de Ackermann. Se aceptan apuestas.

Haider Ackermann logra dar un nuevo aire a la moda de Jean Paul Gaultier

Negro potente y eterno: Diseño de Haider Ackermann para Jean Paul Gaultier