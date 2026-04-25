¿Cómo sobrevivir a una humillación nacional? Así lo hace Sandra Bullock en 'Siempre queda el amor'

Sandra Bullock es Birdee Calvert-Pruitt, una mujer que vive una vida perfecta, lleva años felizmente casada con su novio del instituto, tiene una bonita casa y una hija. Un día, es invitada a un programa de entrevistas de la televisión nacional donde su mejor amiga, Connie, le confiesa que tiene un romance con su "perfecto" marido. Acompañada de su hija Bernice, interpretada por Mae Whitman, Birdee abandona su idílica vida y vuelve a su ciudad natal Smithville en Texas, pretende empezar de cero.

Allí todos saben lo que le ha pasado a la antigua reina de la belleza, su vida se desmorona y debe lidiar con todo: una madre, interpretada por la gran Gena Rowlands, a la que empieza a conocer ahora, una hija que añora a su padre y antiguos compañeros del instituto y conocidos que se regodean con su desgracia. Birdee se encuentra con un viejo amigo, Justin Matisse, interpretado por Harry Connick Jr. que intenta ayudarla a salir adelante. Él sigue enamorado de ella. Birdee debe superar el desasosiego y encontrar las fuerzas para reconstruir su vida.

Un director con Oscar Siempre queda el amor (1998) está dirigida por el actor Forest Whitaker, conocido por títulos como El mayordomo (2013) o por su magistral interpretación del dictador ugandés Idi Amin en El último rey de Escocia (2006) por el que hizo pleno de premios como Mejor Actor: se llevó el Oscar, el BAFTA, el Globo de Oro y el premio del Sindicato de Actores (SAG).

La madre de Patrick Swayze Harry Connick Jr. aprendió desde cero el baile two-steps que vemos en la película y además de los ensayos frecuentaba clubs para practicar. Quien le instruyó y dirigió las coreografías de los actores fue Patsy Swayze, la madre del actor Patrick Swayze, reconocida instructora de baile en Texas. El guion original de Steven Rogers se situaba en Riddle, Arkansas, sin embargo, Whitaker decidió rodarla en Smithville (Texas) porque él es de ese Estado y quería capturar la esencia auténtica de la vida en un pueblo pequeño, además de evitar los clichés típicos de las películas sureñas. El autocine más cercano desde Smithville estaba a una hora de distancia, por lo que, era inviable rodar allí. El equipo construyó uno completo desde cero para una de las escenas clave de la película. Siempre queda el amor es la primera película bajo el sello de la productora de Bullock, Fortis Films