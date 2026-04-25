'Secretos compartidos': 5 curiosidades de la película sobre el amor a distinta edad que nos recuerda a Woody Allen

Uma Thurman interpreta a Rafi, una divorciada de 37 años que vive en Manhattan. Su vida pega un giro inesperado cuando empieza una relación con un pintor mucho más joven que ella. La atracción que siente por él no le impide tener dudas por la diferencia de edad y acude en busca de ayuda profesional con su psicoanalista Lisa, interpretada por Meryl Streep. Ésta escucha atentamente y anima a Rafi a seguir adelante con la relación, pero su cambia de idea cuando se entera de que el novio de su paciente es su hijo Dave, un joven pintor de 23 años.

Uma Thurman y el amor sin edad La película hace una mirada a las nuevas relaciones, sobre todo las que surgen en las grandes ciudades. En Secretos compartidos, que en realidad se titula Prime, vemos a dos personas que se sienten atraídas a pesar de estar en momentos vitales distintos. "Dave está alcanzando la madurez a través de Rafi, y le gusta el reto. Pero por otro lado, está Rafi, que está intentando recuperarse de todo el dolor que conlleva un divorcio, y ve en Dave a alguien con mucha energía y que es realmente muy atractivo", decía la productora Jennifer Todd.

Como Romero y Julieta La clave de la relación se basa en las diferencias entre ellos, que van más allá de la edad. Dave es un artista judío que escucha hip-hop y vive con sus abuelos. Rafi es una católica no practicante perteneciente a una familia, tan adinerada como desestructurada, que trabaja en el elitista mundo de la moda. Uma Thurman se entregó al proyecto y quiso entender y hacer creíble a Rafi. "Esta película es una nueva versión de Romeo y Julieta, excepto que Julieta tiene 37 años y Romeo 23. Y la pregunta es ¿Pueden Rafi y Dave amarse de forma pasional y estar en el mismo en un mismo plano? ¿Cómo afectan sus diferencias a la hora de relacionarse el uno con el otro?". Bryan Greenberg y Uma Thurman RTVE

Sandra Bullock rechazó el papel A Uma Thurman le llegó el papel tras haberlo rechazado Sandra Bullock. La actriz quería rehacer el guion y cambiar gran parte de la historia, pero los productores no estaban de acuerdo con sus ideas y ella dejó el proyecto dos semanas antes de comenzar el rodaje. El personaje de Dave lo interpreta Bryan Greenberg. Era su tercera película tras destacar en Acción civil, con John Travolta y Robert Duvall, y La puntuación perfecta, con Chris Evans.

Bromas sobre el pene de Dave El humor es el recurso más utilizado a lo largo de toda la película, y sobre todo para remarcar y desdramatizar la diferencia de edad de Rafi y Dave. En una de las secuencias él le dice que tiene 23 años y ella responde: "No, no te creo. Déjeme ver tu carnet... ¡Oh, Dios mío! Eres un niño. ¡Taxi! ¡Tengo camisetas más viejas que tú!". Además, se tira de sarcasmo e ironía para hablar de sexo y hay varios chiste sobre el pene del joven, incluso con su madre, Lisa. "Su pene es tan hermoso que solo quiero tejerle un sombrero", dice Rafi. Meryl Strep y Uma Thurman RTVE

Referencias a Woody Allen Ben Younger, el director, saltó a la fama con Sala de calderas, que escribió y dirigió. Y lo mismo hace en Prime, guion que tardó ocho años en redactar." Quería contar esta historia porque siento que existe una idea preconcebida... Creo que va más allá de Estados Unidos, en el mundo actual, de que las relaciones que no culminan en matrimonio e hijos se consideran un fracaso. Siempre he sentido que incluso en las relaciones que no duraron, algunas que duraron tres o cuatro meses, aprendí cosas que siempre llevo conmigo". La película se rodó en Nueva York y hay un motivo. "Lo hice porque soy de allí. Vivo allí, así que para mí era obvio. Pero también me influyó el cine de Woody Allen y su forma de retratar la ciudad y meterla en la historia. Obviamente soy un gran admirador suyo", dice el director de Prime, en la que algunos ven referencias a Hanna y sus hermanas.