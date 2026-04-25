Un dilema moral en 'Crímenes decentes', la nueva novela de Javier Melero

Javier Melero tiene una doble vida ideal para la literatura: su profesión es el Derecho Penal, y su vocación es la escritura. Su conocimiento de la ley le ha dado una base muy sólida en la creación de sus novelas, como El encargo, Cambalache o Frágil virtud. Ahora presenta un nuevo thriller judicial, Crímenes decentes (Tusquets), cuyo título deja entrever la ambigüedad de la trama. Melero, profesor durante muchos años en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, ha sido socio de firmas legales que operan a escala mundial y que llevan casos similares al de la novela, que es ficción pero podría tener lugar en la realidad.

15.26 min Cafè d'idees - Javier Melero presenta el llibre 'Crímenes decentes'

Los buenos y los malos serán muy relativos en Crímenes decentes. Los personajes que dibuja Melero se mueven siempre en terreno resbaladizo, con humor negro y cinismo. En la novela que nos ocupa, un caso penal aparentemente claro que se convierte en un juego peligroso. Un poderoso empresario, Miquel Royán, busca al mejor abogado para defender a su hijo Aleix, un joven problemático que ha sido acusado de asesinato y está en prisión preventiva.