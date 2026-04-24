Todo sobre Jon Hamm, más allá de 'Mad men': cuántos años tiene, pareja actual y qué hace en 'Confiesa, Fletch'

Tuvieron que pasar casi cuarenta años para que se adaptara otra novela de la serie que cuenta la historia del periodista Irwin Maurice Fletcher. Así, Confiesa, Fletch, estrenada en 2022, está protagonizada por Jon Hamm y basada en la novela homónima de 1976 escrita por Gregory McDonald.

Esta película es la segunda adaptación cinematográfica de la serie de libros de Fletch, siendo la primera Fletch, el camaleón, en 1985, con Chevy Chase, que se basó en el primer libro. Es verdad que en 1989 se estrenó Fletch revive, también protagonizada por Chevy Chase, sin embargo, aunque se utiliza al personaje, realmente esta cinta no se basa en una novela de McDonald, , sino que se trata de un guion original.

'Confiesa, Fletch'

De Mad men a Fletch Jon Hamm es conocido mundialmente por su papel protagonista en la serie Mad men. Ahora, cambia de registro y, con mucho humor, se mete en la piel de Fletch, un periodista que abandona el oficio ante el auge descontrolado de las redes sociales. Esta es una de las diferencias con el libro, escrito hace décadas, donde Fletch se retira y huye de Estados Unidos después de haber recibido una gran suma de dinero de un empresario corrupto. Pero volviendo a la película, ahora el periodista retirado es una especie de detective privado que viaja a Roma para resolver el robo de una colección de arte. Lo contrata una misteriosa joven italiana, papel que interpreta Lorenza Izzo, conocida por su participación en la exitosa película Todo a la vez en todas partes. Uno de los grandes logros de la película es deleitarnos con imágenes de la bella Roma, con el protagonista paseando con una vespa y detrás, por ejemplo, el Coliseo. 'Confiesa, Fletch' Después de intimar -y mucho- con su clienta, Fletch sigue una pista que lo lleva a Boston, donde un comerciante de arte está ofreciendo el botín robado. Pero cuando el protagonista llega a hospedarse en una casa alquilada, se encuentra a una chica muerta en la sala. A partir de ahí, comienzan todos los problemas, aunque el humor está presente en toda la película, por muy desesperadas que sean ciertas situaciones.

Guiño a Mad men Cuando Fletch está investigando el robo mientras trata de demostrar su inocencia por el asesinato del que se le acusa, tira de un viejo conocido que ahora dirige un periódico. Ese conocido es John Slattery, el inolvidable Roger Sterling de Mad Men. En una escena, Slattery y Hamm toman una cerveza en la barra de bar, en un guiño para los fanáticos de la serie que no pasa desapercibido en la película.

Bajada de sueldo para terminar la película El director de la película, Greg Mottola, reveló que el presupuesto inicial de la cinta solo cubría 27 días de rodaje, y los financieros se negaban a aportar más dinero porque creían que nadie estaría interesado en esta nueva película de Fletch. Spoiler: se equivocaron. 'Confiesa, Fletch' Con la idea de financiar varios días más de rodaje, Jon Hamm renunció al 60% de su sueldo para garantizar que terminaran la película de una manera adecuada. Se aseguraron tres días más de rodaje, y con ello se pudo mejorar la calidad de la producción. Greg Mottola también redujo su propio salario, aunque en menor medida que Hamm. La película se lanzó en 2022 y fue recibida positivamente por la crítica. Se destacó también el talento cómico de Hamm, que venía de desarrollar con gran éxito un papel completamente distinto.

Comparte pantalla con su pareja En la película Confiesa, Fletch también aparece Anna Osceola, la pareja de Jon Hamm en la vida real. Hamm ronda los 55 años, y Osceola los 38. Ambos se conocieron, precisamente, en la serie Mad men, y tras varios años de noviazgo se casaron en 2023. El lugar de la boda, como no podía ser de otra manera, también estuvo relacionado con la serie: fue donde ser rodó el último capítulo. En Confiesa, Fletch, la actriz desempeña el papel de Larry, la recepcionista en la redacción de un periódico. En Mad men, Osceola da vida al personaje de Clementine en un capítulo de la serie.