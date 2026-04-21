'Barrio Esperanza': el colegio celebra el Día de la Familias Diversas

Nuevo capítulo de ‘Barrio Esperanza’ tras el gran éxito de su estreno este domingo. Después de salir de la cárcel y buscar su sitio en el centro educativo y en el barrio, Esperanza continuará integrándose pese a prejuicios y fantasmas del pasado. Ahora le tocará afrontar la situación de sufrimiento de León por la separación de sus padres y será testigo del clima de tensión generado entre Ricardo y el equipo docente, que después de abordar el tema del bullying en las aulas, lanzará ahora una iniciativa en el centro: el “Día de las Familias Diversas”.

‘Barrio Esperanza’ llegó líder a La 1 el pasado domingo ante una audiencia media de 1.611.000 personas, un 15,3% de cuota y más de 4,7 millones de espectadores únicos. Fue el estreno de una serie semanal en La 1 con mayor audiencia desde hace seis años y líder en todos los grupos de edad de 4 a 74 años.

‘Familia hay más que una’ El colegio se convierte en un campo de batalla emocional y cultural cuando Esperanza se enfrenta al caso de León, un niño que sufre en silencio la separación de sus padres. Mientras intenta consolarlo y normalizar su situación, la profesora promueve valores de empatía y diversidad desde su aula. Paralelamente, el equipo docente lanza la iniciativa del “Día de las Familias Diversas”, lo que provoca un choque frontal con Ricardo, que decide montar un “stand de las familias normales” en el colegio. Entre clases sobre ropa sin género, cuentos infantiles cuestionados y conejos atropellados, la escuela se convierte en el reflejo de una sociedad que debate qué significa hoy “ser una familia”. La tensión aumenta, pero también se estrechan lazos: Esperanza y Josete se acercan, Claudia enfrenta su relación con Jero, y León, poco a poco, empieza a sentirse menos solo. 'Familia no hay más que una', tercer capítulo de 'Barrio Esperanza'

Así es ‘Barrio Esperanza’ Producida por Globomedia (THE MEDIAPRO STUDIO) en asociación con RTVE y creada por Iván Escobar y Antonio Sánchez Olivas, ‘Barrio Esperanza’ es una comedia social de humor ácido y tono vitalista que se desarrolla en un colegio público, pone el foco en las segundas oportunidades y aborda con humor y sensibilidad los retos del día a día dentro y fuera del aula. La serie narra la historia de Esperanza, una mujer que durante su última condena en prisión decide cambiar de vida, volver al principio y retomar su sueño: ser maestra. Mariona Terés encabeza el reparto, que cuenta con Alejo Sauras, Mariano Peña, Juan Vinuesa, Laura de la Uz, Guillermo Campra, Ángel Héctor, Ana Jara, Carlos Librado “Nene” y Ruth Núñez, entre otros.