'Barrio Esperanza': el colegio celebra el Día de la Familias Diversas
- Esperanza continúa haciéndose un hueco en el colegio a pesar de la tensión entre padres y profesores
- Y a continuación, segunda entrega de ‘España de Barrio’: La Viña (Cádiz)
- Miércoles 22 de abril, después de ‘La Revuelta’ en La 1 y RTVE Play
Nuevo capítulo de ‘Barrio Esperanza’ tras el gran éxito de su estreno este domingo. Después de salir de la cárcel y buscar su sitio en el centro educativo y en el barrio, Esperanza continuará integrándose pese a prejuicios y fantasmas del pasado. Ahora le tocará afrontar la situación de sufrimiento de León por la separación de sus padres y será testigo del clima de tensión generado entre Ricardo y el equipo docente, que después de abordar el tema del bullying en las aulas, lanzará ahora una iniciativa en el centro: el “Día de las Familias Diversas”.
‘Barrio Esperanza’ llegó líder a La 1 el pasado domingo ante una audiencia media de 1.611.000 personas, un 15,3% de cuota y más de 4,7 millones de espectadores únicos. Fue el estreno de una serie semanal en La 1 con mayor audiencia desde hace seis años y líder en todos los grupos de edad de 4 a 74 años.
‘Familia hay más que una’
El colegio se convierte en un campo de batalla emocional y cultural cuando Esperanza se enfrenta al caso de León, un niño que sufre en silencio la separación de sus padres. Mientras intenta consolarlo y normalizar su situación, la profesora promueve valores de empatía y diversidad desde su aula.
Paralelamente, el equipo docente lanza la iniciativa del “Día de las Familias Diversas”, lo que provoca un choque frontal con Ricardo, que decide montar un “stand de las familias normales” en el colegio. Entre clases sobre ropa sin género, cuentos infantiles cuestionados y conejos atropellados, la escuela se convierte en el reflejo de una sociedad que debate qué significa hoy “ser una familia”.
La tensión aumenta, pero también se estrechan lazos: Esperanza y Josete se acercan, Claudia enfrenta su relación con Jero, y León, poco a poco, empieza a sentirse menos solo.
Así es ‘Barrio Esperanza’
Producida por Globomedia (THE MEDIAPRO STUDIO) en asociación con RTVE y creada por Iván Escobar y Antonio Sánchez Olivas, ‘Barrio Esperanza’ es una comedia social de humor ácido y tono vitalista que se desarrolla en un colegio público, pone el foco en las segundas oportunidades y aborda con humor y sensibilidad los retos del día a día dentro y fuera del aula.
La serie narra la historia de Esperanza, una mujer que durante su última condena en prisión decide cambiar de vida, volver al principio y retomar su sueño: ser maestra. Mariona Terés encabeza el reparto, que cuenta con Alejo Sauras, Mariano Peña, Juan Vinuesa, Laura de la Uz, Guillermo Campra, Ángel Héctor, Ana Jara, Carlos Librado “Nene” y Ruth Núñez, entre otros.
‘España de Barrio’ se adentra en La Viña
La docuserie ‘España de Barrio’ viaja a Andalucía para adentrarse esta semana en La Viña. Este barrio de Cádiz desemboca en la playa de La Caleta y presume de contar con orgullosos viñeros y de ser el epicentro del carnaval de Cádiz.
Este capítulo recorrerá las calles de un barrio que en su memoria tiene la supervivencia a un maremoto en 1755 y en el que, ahora, sus vecinos sobreviven a la turistificación, que crece de forma descontrolada. Una problemática social que complica la vida de estos residentes, muchos de ellos obligados a buscar un alquiler para evitar vivir con el miedo de recibir una llamada diciendo que abandonen su hogar.
La Viña, no obstante, continúa siendo un barrio que suena a comparsas y chirigotas, con una gastronomía deliciosa y una de las mejores puestas de sol del mundo. Un barrio de gente auténtica y con arte, con calles estrechas y casas que combinan el blanco y el albero en una preciosa estampa.