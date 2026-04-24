Cuando Liam Neeson hizo de Luis Tosar: 'Retribution' es una película de acción rodada en Berlín comparada con 'Speed'

Liam Neeson interpreta a Matt Turner, un empresario de las finanzas estadounidense que vive en Berlín. Ese día coge el coche para llevar a sus hijos al colegio. En casa las cosas no van bien y los niños le han perdido el respeto. Se siente sin autoridad en la familia, desplazado. Sus pensamientos se diluyen cuando recibe una llamada de un número desconocido que le informa de que hay una bomba debajo de los asientos. La voz al otro lado del teléfono le dice que hará detonar el explosivo si intentan salir del coche o intenta llamar a la policía. Para evitar que todos mueran tiene que seguir sus instrucciones y para demostrar que habla en serio le pide a Matt que que conduzca hasta donde está un coche aparcado en el que está uno de sus clientes y su novia. Ellos también han recibido la misma llamada y mientras Matt intenta calmar a su cliente, la novia intenta escapar y el coche explota. El asesino va en serio.

Esta película es un remake de la española El desconocido, de Dani de la Torre, protagonizada por Luis Tosar, estrenada en 2015 y nominada a ocho premios Goya. Pero ha habido otras versiones. La alemana Número desconocido, estrenada en 2018, y la coreana Balsinjehan, estrenada en 2021.

Matthew Modine RTVE

Con Matthew Modine Junto a Liam Neeson vemos a Lilly Aspell (Extinción, Wonder Woman 1984) y Jack Champion (saga Avatar) que interpretan a los hijos del protagonista. Además, Mattew Modine, que ese mismo año estrenó Oppenheimer y Hard Milles y Noma Dumezweni. También a Embeth Davidtz, que trabajó con Neeson en La lista de Schinder interpretando a HElen Hirsch, la mujer judia que trabaja para Amon Göth (personaje que hace Ralph Fiennes) y sufre el maltrato y las vejaciones de este. Todos trabajan a las órdenes de Nimród Antal, que sabía de la existencia de la Dani de la Torre y las otras versiones pero decidió no ver ninguna de ellas para tener su propia historia. "En esta película había una dinámica familiar interesante y extremadamente disfuncional que iba más allá del suspense y del aspecto de thriller. Me pareció que la disfunción dentro de la familia era muy interesante y con la que muchas personas se identificarían al intentar equilibrar su trabajo y su familia, y al final, la familia es lo único que realmente importa", contaba a The au review. Liam Neeson

La acción dentro del coche El director ha contado que sus película de referencia son Star Wars, Escape from New York, Mad Max, Taxi Driver, Blade Runner, Muerte entre las flores, Arizona baby, Reservoir Dogs y Pulp Fiction. Una lista que da una idea del tipo de historia que le gusta y del tipo de situaciones de ficción en las que le gusta trabajar. En Retrubution se puede encontrar un poco de cada una de ellas, pero la mayor parte de la trama se desarrolla dentro del coche. "A veces se te ocurre una escena de acción que suena genial sobre el papel, e incluso está bien ejecutada, pero intentas incluirla en la película y de repente te das cuenta de que no encaja. Así que en esta película añadimos uno o dos días de rodaje para desarrollar con más detalle las acciones del coche". El guion corrió a cargo de Chris Salmanpour y Andrew Baldwin. Para realzar las escenas del coche se apostó por uno de los mejores montadores de la industria y uno de los que mejor maneja las 'situaciones difíciles', Steven Mirkovich (Escape Room, Salvaje, Fuera de control). "Él trabajaba por su cuenta. Recuerdo verlo y decirle: ¡Esto está bastante bien, espero que los próximos cinco minutos sean igual de buenos. Y esos cinco minutos eran geniales". Lilly Aspel y Jack Champion RTVE