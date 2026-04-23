Cervantes, Lope de Vega y otros escritores, estrellas de televisión gracias a 'El Ministerio del Tiempo'

La literatura es una manera de viajar en el tiempo leyendo, y qué mejor que repasar algunos de los autores clásicos de nuestra literatura que con El Ministerio del Tiempo. La serie ha dado protagonismo a varios de los literatos españoles en sus episodios, y también en su precuela: Benito Pérez Galdós aparece en "Antes de que no haya tiempo" como colaborador especial.

Son muchos los personajes históricos que aparecen en El Ministerio del Tiempo, entre ellos muchos autores de distintas épocas que llegan a convertirse en estrellas de la televisión. La serie enfoca la historia de estos literatos de una forma diferente y amena que hace que nuestro interés por la literatura aumente, y nos pongamos como locos a buscar más curiosidades sobre su vida y a comentar en redes sociales, haciendo que sean Treding Topic.

Por eso, en RTVE Play queremos celebrar el Día del Libro haciendo un repaso por todos los escritores que han aparecido en la serie… ¿no los recuerdas? ¡Pues continúa leyendo!

Conociendo a Lope de Vega El primer escritor en aparecer en El Ministerio del Tiempo fue Lope de Vega. En "Tiempo de gloria", la patrulla acude hasta Lisboa para que el escritor suba en el barco de la Armada Invencible que la Historia dice que embarcó. En dicho capítulo, se enamora de Amelia, pero este no fue el único amor de Lope. 01.00 min El ministerio del Tiempo - Lope, Amelia...y también Julián Escribió 3.000 sonetos, 3 novelas, 4 novelas cortas, 9 epopeyas, 3 poemas didácticos y 1.800 comedias. Entre verso y verso a Lope de Vega le daba tiempo a enamorarse y, sobre todo, tener hijos: tuvo quince con ocho mujeres diferentes. Desde ese capítulo de El Ministerio del Tiempo, cada vez que nos hablan de Lope de Vega le ponemos la cara de Víctor Clavijo, el actor que le da vida en la serie. De hecho, este autor del Siglo de Oro español en la literatura es tan querido por los ministéricos que se le ha reclamado en varias temporadas.

Lope vs Cervantes Si a Lope de Vega le ponemos la cara de Víctor Clavijo, a Cervantes le relacionamos con Pere Ponce. Los dos escritores coincidieron en el tiempo… y tenían una gran rivalidad. Uno escribió la obra más traducida después de la Biblia, “El Quijote”, mientras que el otro firmaba autógrafos por las calles en el siglo XVII. Al principio se admiraban el uno al otro, ¡y hasta eran vecinos! De hecho, Cervantes vivía en la calle que hoy lleva el nombre de Lope de Vega. Pero se enemistaron: Cervantes envidiaba la capacidad creativa de Lope, y este que “El Quijote” hubiera tenido tanto éxito a pesar de considerarlo una obra humorística de un género menor. Esta rivalidad se puede ver en el tercer capítulo de la segunda temporada: “Tiempo de hidalgos”, en la que la patrulla viaja hasta la época para salvar la obra del ingenioso hidalgo de la Mancha. Lope y Cervantes regresarían a la serie en otro capítulo de la tercera temporada. El escritor de “El Quijote” llega a conocer a William Shakespeare, algo que hace rabiar a Fénix de las letras. 02.13 min El Ministerio del Tiempo - Amelia da una lección a Cervantes y a Lope de Vega Curiosamente, Miguel de Cervantes y Shakespeare murieron con un día de diferencia en 1616. El español el 22 de abril y el inglés el 23, fecha en la que se conmemora el Día del Libro.

Lorca y su especial encuentro con Julián Otro de los escritores al que los ministéricos tienen mucho cariño es Federico García Lorca. Su primera aparición en la serie es el final de la primera temporada, cuando la patrulla viaja hasta la residencia de Estudiantes en 1923. A Julián le hace especial ilusión conocer al dramaturgo, y siente mucha rabia al pensar que no puede decirle cómo morirá. 01.24 min El Ministerio del Tiempo - Julián Martínez se despide de Federico García Lorca Lorca fue fusilado a los 38 años en la madrugada del 18 de agosto de 1936 junto a dos banderilleros. Fueron enterrados en un lugar desconocido y después de varios intentos, aun no se ha localizado dónde está enterrado su cuerpo. Esto es lo que Julián quería evitar, pero al final fue fiel al Ministerio, manteniendo la historia tal y como es. En cambio, parece que el escritor ya sabía cuál era su destino, por lo que se puede leer en un fragmento de “Poeta en Nueva York”, escrito en 1929: “Cuando se hundieron las formas puras bajo el cri cri de las margaritas, comprendí que me habían asesinado. Recorrieron los cafés y los cementerios y las iglesias, abrieron los toneles y los armarios, destrozaron tres esqueletos para arrancar sus dientes de oro”. Por lo que sabemos por los avances que hemos visto en televisión, Ángel Ruiz volverá a meterse en la piel de este autor tan querido por todos. Y estamos todos desando verlo para conocer más sobre Lorca. Una de sus obras más famosas, Bodas de sangre, sirvió para crear una versión cinematográfica: La novia

Benito Pérez Galdós, un agente retirado de El Ministerio del Tiempo La precuela de la cuarta temporada, “Antes de que no haya tiempo”, y de la que ya puedes disfrutar en RTVE Digital, cuenta con una colaboración muy especial: la de Benito Pérez Galdós. El escritor de “Fortunata y Jacinta”, es quien da con la clave que para la alarma intertemporal, y es que, al parecer, es un agente retirado de El Ministerio del Tiempo, y todo un experto en Tecnologías de la Información. Si supieran sus coetáneos que escribe a ordenador… Además, tiene la idea de escribir unos “Episodios Nacionales” basados en el 2020. Pues tiene para largo… El Ministerio del Tiempo El Ministerio del tiempo - Precuela de la cuarta temporada: "Antes de que no haya tiempo" Ya puedes ver 'Antes de que no haya tiempo', la precuela de la cuarta temporada de El Ministerio del tiempo. Diez minutos que lo cambiarán todo.... Ver ahora

Otros autores en El Ministerio del Tiempo No han sido los únicos escritores que han aparecido en El Ministerio del Tiempo. En “Tiempo de magia” autor de obras como Luces de bohemia o las Sonatas. 02.41 min El Ministerio del Tiempo - Argamasilla demuestra sus poderes ante Ramón y Cajal ¿Y sabéis quiénes son las Sinsombrero? Son un grupo de mujeres artistas de la Generación del 27 que cayeron en el olvido al exiliarse tras la guerra. Las llamaban así por pasear por la Puerta del Sol sin sombrero, como era costumbre en la época. Entre ellas están María Zambrano, Maruja Mallo o Margarita Manso. Si quieres saber más sobre ellas no te puedes perder “Separadas por el tiempo”. 02.18 min El Ministerio del Tiempo - Así comienza el capítulo 18 Gustavo Adolfo Bécquer, reconocido por sus “Rimas y leyendas”, también protagoniza otro capítulo: “Tiempo de hechizos”. La patrulla viaja hasta Trasmoz. En el Monasterio de Veruela se encuentra el escritor, y desde allí escribe sus nueve "Cartas desde mi celda", que mandaba a Madrid para publicarlas en El Contemporáneo. En cambio, un agente de la zona intercepta una décima carta que nunca debió escribir y en la que describe a una joven que aparece en grabados y dibujos de distintas épocas. 01.28 min El Ministerio del Tiempo - Bécquer le pide a Mencía que huyan juntos a Madrid