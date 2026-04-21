Pizza Romana vs. Napolitana: Técnica, temperatura e ingredientes para no fallar en casa
- El chef Ciro Cristiano lo explica en su interesante masterclass
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En la primera prueba del cuarto programa, las cocinas de MasterChef 14 se transformaron en una trattoria italiana, con la pizza como protagonista. Además, todo envuelto en la batalla entre aspirante. Pero antes del reto, el chef Ciro Cristiano, del restaurante Baldoria, dio una espectacular masterclass, elaborando desde cero una pizza romana y una napolitana. Pero, ¿cuál es la diferencia real entre ambas? Te lo contamos.
El chef invitado detalló esta diferencia a la hora de trabajar la masa. "En la romana hay que empezar trabajando los bordes, para estirarlos y eliminarlos". Esta opción de pizza queda fina y crujiente y la masa necesita un primer horneado a 300º durante 4 minutos. Después de la explicación y con la masa hecha, añadió los siguientes ingredientes: straciatella con menta, tomate del Vesubio, alcachofa frita y queso Idiazabal y jamón ibérico y albahaca cristalizada. El resultado final fue toda una delicia.
Para la pizza napolitana, la clave, según Ciro, está en la posición de las manos: "Hay que trabajar de dentro hacia fuera, para que los bordes queden bien marcados. Hay que dejar el aire del medio en los bordes". Y otra de las claves es el bofetón napolitano, el golpe de la masa contra la mesa. Esta masa precisa un horneado a 400 o 450º. Para esta opción, Ciro Cristiano elaboró una pizza con pesto de albahaca, tomate confitado, mozzarella fresca, parmesano crujiente y ralladura de limón para el toque fresco.
Las mejores salsas japonesas
Y de una prueba a otra, saltamos de Italia a Japón. En el último reto de la noche el chef Hideki Koyshunka visitó las cocinas para presentarnos diferentes ingredientes y salsas japonesas. Aquí tienes el listado completo por si te ayuda para futuras recetas:
- Shichimi togarashi: mezcla de especias originaria de Korea. Pimienta roja en polvo, ralladura de mandarina, semillas de sésamo y amapola, de cáñamo, alga nori picante y pimienta de Sichuan.
- Huitlacoche: hongo parásito que infecta los granos de maíz y prolifera en temporada de lluvias.
- Colinabo: crucífera que combina lo mejor de la col y del nabo. Compuesta por un 91% de agua y tiene más contenido en vitamina C que la naranja.
- Nato: super alimento japonés, a base de soja fermentada. Se cree que su consumo está relacionado con un mejor flujo sanguíneo y es cardiosaludable.
- Miso negro: pasta fermentada tradicional japonesa a base de soja y sal marina.
- Nopal: cactus nativo de México, rico en fibra, vitaminas y minerales. Excelente para controlar el azúcar y el colesterol.
- Sukiyaki: salsa de soja, mirin, sake y azúcar
- Teriyaki: salsa de soja, mirin, azúcar y sake. Se usa para glasear o marinar carne, pescados o verduras.
- Yakiniku: sake, soja, mirin, azúcar, miso, katshiobushi y semillas de sésamo tostadas.
- Kewpie: mayonesa solo con yema de huevo, aceite, vinagre de arroz o manzana, mostaza y caldo dashi en polvo.
- Tonkotsu: combina elementos dulces, salados, picantes y ácidos. Salsa versátil para carnes, sopas, etc.
- Tare: salsa que aporta salinidad. Salsa de soja, mirin, sake, azúcar y caldo dashi.