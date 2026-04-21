Pizza Romana vs. Napolitana: Técnica, temperatura e ingredientes para no fallar en casa

En la primera prueba del cuarto programa, las cocinas de MasterChef 14 se transformaron en una trattoria italiana, con la pizza como protagonista. Además, todo envuelto en la batalla entre aspirante. Pero antes del reto, el chef Ciro Cristiano, del restaurante Baldoria, dio una espectacular masterclass, elaborando desde cero una pizza romana y una napolitana. Pero, ¿cuál es la diferencia real entre ambas? Te lo contamos.

El chef invitado detalló esta diferencia a la hora de trabajar la masa. "En la romana hay que empezar trabajando los bordes, para estirarlos y eliminarlos". Esta opción de pizza queda fina y crujiente y la masa necesita un primer horneado a 300º durante 4 minutos. Después de la explicación y con la masa hecha, añadió los siguientes ingredientes: straciatella con menta, tomate del Vesubio, alcachofa frita y queso Idiazabal y jamón ibérico y albahaca cristalizada. El resultado final fue toda una delicia.

Para la pizza napolitana, la clave, según Ciro, está en la posición de las manos: "Hay que trabajar de dentro hacia fuera, para que los bordes queden bien marcados. Hay que dejar el aire del medio en los bordes". Y otra de las claves es el bofetón napolitano, el golpe de la masa contra la mesa. Esta masa precisa un horneado a 400 o 450º. Para esta opción, Ciro Cristiano elaboró una pizza con pesto de albahaca, tomate confitado, mozzarella fresca, parmesano crujiente y ralladura de limón para el toque fresco.