Así será la gira de Enrique Bunbury por España y América en la que versionará temas antiguos
- El cantante y compositor Enrique Bunbury presenta su último disco De un siglo anterior
- El artista iniciará una gira por Latinoamérica, Estados Unidos y España en octubre
El cantante y compositor Enrique Bunbury iniciará en octubre la gira ‘Nuevas mutaciones Tour 2026’ por Latinoamérica, Estados Unidos y España en la que no solo presentará temas de su último trabajo De un siglo anterior, sino que también actualizará canciones antiguas.
Nuevas Mutaciones Tour 2026
Desde que en 1997 el exvocalista de la banda de rock Héroes del Silencio lanzara su álbum debut como solista, su música ha ido evolucionando. En la gira ‘Nuevas Mutaciones Tour’ Bunbury revisará temas de su carrera, aunque en Atención Obras easegura que no escucha sus discos pasados: “Me he encontrado con canciones, incluso algunas que no he cantado nunca en directo, que no cantaba hacía muchísimos años y que he tenido que volver a escuchar varias veces para acordarme de lo que hacía como cantante. Ni leyendo la letra y viendo los acordes, era capaz de recordar".
“Todas las canciones van a mutar“
No es una gira de su último álbum De un siglo anterior, aunque este sí tendrá presencia, como lo tendrán sus trabajos anteriores. “Es una gira en la que reviso un poco mi catálogo y pasa por un filtro nuevo, especial, en el que todas las canciones van a mutar, van a tener su nueva versión y actualización”, explica. El artista estará acompañado de una banda formada por diez músicos “con la que todas las canciones del pasado y del presente van a tener un carácter nuevo y diferente”.
Enrique Bunbury girará por Latinoamérica, Estados Unidos y España. Hay lugares como Zaragoza, su tierra, en las que ya se han agotado las entradas para su concierto. “Retener el cariño de la gente de tu ciudad es algo que llevo con mucha alegría y orgullo”, apunta.
El folclore hispano y latinoamericano en valor
En De un siglo anterior, el artista vuelve a revisar folclore hispano y latinoamericano. De hecho, lo grabó en el Parque Nacional Desierto de los Leones de México. Sin duda, es un sonido de raíz que ya mostró en su álbum Con cuentas pendientes.
“Creo que me quedan cosas por decir“
“Lo que une las canciones de este álbum es esa mirada, el folclor, más que los textos que cada canción habla de una cosa totalmente distinta y que no están emparejadas”, comenta el cantante. Sin embargo, el paso del tiempo y el que nos queda por delante es un tema recurrente en su último disco: “Aunque a veces pueda caer en lo melancólico o lo nostálgico, es cierto que creo en un futuro mejor. Creo que me quedan cosas por decir.” A través de sus futuras canciones, seguro que Bunbury seguirá emocionando, ilusionando y transmitiendo a su público todo lo que tiene que seguir contando.