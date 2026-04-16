Enrique Bunbury: "Hay toda una forma de vida que va desapareciendo poco a poco"

Su música siempre ha estado en tránsito. Héroes del Silencio fue solo una estación, una parada hacia la siguiente mutación, hacia nuevos sonidos. Por eso resulta curioso que ahora Enrique Bunbury se sienta como un "animal en vías de extinción", como proclama en la canción que da título a su decimocuarto disco de estudio, De un siglo anterior.

"Hay formas de vivir que se están quedando atrás —ha subrayado el músico zaragozano en Las mañanas de RNE—. Podemos recordar mil cosas, desde los mapas de carretera hasta el videoclub, pasando por las tiendas de discos o infinidad de formas de entender la vida que van desapareciendo poco a poco".

Pero no es solo nostalgia: es asombro por un tiempo que simplemente parece no pertenecerle. "Hoy / un siglo después del anterior / vulgaridad y economía de la atención / La lección vital en la cruz / Todo es tabú / La bancarrota espiritual / y la esclavitud / del que adora al capataz / a voluntad", canta Bunbury.

37.06 min Las mañanas de RNE - Bunbury, sobre su nuevo álbum: "Me gusta hacer los discos que no sé hacer"

Contra la autocensura Esa perplejidad por el instante presente se explicita en otras canciones como "Peor que como estamos (es difícil ya que estemos)", donde advierte que "el dedo opresor tiene el gatillo fácil" y nos invita a no caer en la autocensura: "No nos vamos a censurar / por no incomodar / y molestar". Porque, a juicio de Bunbury, antes se hablaba con mayor libertad. "Pensar que la otra persona es un imbécil, un fascista, un enemigo acérrimo de la democracia o un no sé qué porque piensa de otra manera es perder las posibilidades del debate —señala—. A mí particularmente me encanta hablar con gente que opina totalmente lo contrario que yo, porque siempre aprendes algo de ellos". ““ Pese a todo, en los versos de Bunbury queda margen para el optimismo. Como reza otro de los cortes del álbum, "La voz", "qué más da cuánto te equivocas / Siempre puedes echar marcha atrás". "Creo que tenemos en nuestras manos más posibilidades de modelar nuestras vidas de lo que creemos. Muchas veces pensamos que nos estamos dejando arrastrar y llevar por las circunstancias que nos rodean, pero hay cosas que tenemos en nuestras manos", dice el cantante a propósito de esta canción, aunque no le gusta desvelar el significado de sus letras para no "fastidiar la experiencia al oyente".