Bunbury aclara que Eva Amaral no es la 'Puta desagradecida' ni le quitó el puesto de telonero de Bob Dylan
- Eva Amaral pidió al músico que desmintiese el rumor de que había compuesto una canción en 2006 insultándola
- La polémica habría nacido tras la gira de Dylan por España en 2004
Hace unos días, el dúo Amaral, formado por Eva Amaral y Juan Aguirre, denunciaba en redes que un sector de los fans de Enrique Bunbury llevaba mucho tiempo vertiendo insultos en su contra a cuenta de un bulo difundido hace años. El rumor afirma que la canción "Puta desagradecida" del zaragozano, publicada en 2006, está dedicada a su paisana Eva.
"¡Ufff! Hartazgo grande de tanto ataque machista. Igual este hombre debería haber parado esto hace tiempo ", publicaba en sus redes Amaral respondiendo a un usuario que afirmaba que, en efecto, la canción estaba dedicada a la vocalista del grupo.
Ante el revuelo generado y la petición del dúo en X de que "se cuente la verdad y de paso que sus seguidores nos dejen en paz", Bunbury ha respondido con un extenso comunicado en el que desmiente, insistiendo en que ya lo hizo en su momento, que la canción tenga nada que ver con Eva Amaral. El exvocalista de Héroes del Silencio aprovecha también para explicar qué ocurrió en realidad durante la gira que trajo a Bob Dylan a España en 2004 y que constituye el génesis de la polémica.
El affaire de Bob Dylan con Amaral
En su comunicado, Bunbury recalca su "admiración" por el dúo aragonés y les pide "disculpas por todo lo sufrido". "No acostumbro a atender a rumorologías, ni dimes y diretes, ni atiendo a lo que se dice en las redes, pero me llega el malestar que ha mostrado Amaral", comienza el roquero para reconocer que, desde que se publicó la canción, fue consciente de que "surgió el rumor".
"En alguna ocasión que en prensa me preguntaron al respecto aclaré que no es así", sigue Bunbury. Según él, todo viene del supuesto enfado que la prensa le atribuyó tras la contratación de Amaral como teloneros de Dylan en su gira de 2004. El vocalista zaragozano reconoce: "No me importa volver a insistir que eran ellos los contratados para abrir a Dylan y que a mí me llamó Gay Mercader para sustituirles por un problema en la mano de Juan".
“Amaral no me quitó el puesto en absoluto“
Si bien Bunbury se ofreció para hacer los shows que restaban de la gira, Eva decidió hacerlos sola. Al respecto, el roquero comenta: "Me alegré por ella, aunque a mí me hiciera ilusión abrir para Dylan", para añadir que "Amaral no me quitó el puesto en absoluto", ya que "era suyo". Recalca que no existe conexión alguna entre este episodio y la canción "Puta desagradecida" y lamenta "el daño que le hayan podido ocasionar en todos estos años".
Bunbury desmintió los rumores hace años
El cantante zaragozano trata de dejar claro que no es "en absoluto responsable", ya que no fue él quien inició el bulo. Bunbury parece responder al tuit de Amaral en el que se dice: "Igual este hombre debería haber parado esto hace tiempo", que ignora que, en una entrevista ofrecida a Efe Eme hace más de una década, ya negó las vinculaciones entre Eva, la canción y el episodio con Dylan.
Para concluir, Bunbury ofrece sus disculpas y pide "el respeto que tienen y merecen", ya que "Amaral es un dúo de talento evidente y mayúsculo, a los que desde aquí envío mi admiración".
Este es uno más de los intentos por cerrar la paz entre Bunbury y Amaral que, en los años 90, habían colaborado en numerosas ocasiones. En octubre de 1999, Eva subió al escenario en el concierto que Bunbury dio en Zaragoza para cantar la canción "El viento a favor". Además, actuaron juntos en el programa de La 2 de RTVE El séptimo de caballería, presentado por Miguel Bosé.
*Adrián Masa de Vega es alumno de Doble Grado en Periodismo y Humanidades en la Universidad Carlos III de Madrid. Esteban Ramón, coordinador de Cultura, ha supervisado la elaboración completa de este texto.