Bunbury aclara que Eva Amaral no es la 'Puta desagradecida' ni le quitó el puesto de telonero de Bob Dylan

Hace unos días, el dúo Amaral, formado por Eva Amaral y Juan Aguirre, denunciaba en redes que un sector de los fans de Enrique Bunbury llevaba mucho tiempo vertiendo insultos en su contra a cuenta de un bulo difundido hace años. El rumor afirma que la canción "Puta desagradecida" del zaragozano, publicada en 2006, está dedicada a su paisana Eva.

"¡Ufff! Hartazgo grande de tanto ataque machista. Igual este hombre debería haber parado esto hace tiempo ", publicaba en sus redes Amaral respondiendo a un usuario que afirmaba que, en efecto, la canción estaba dedicada a la vocalista del grupo.

Ante el revuelo generado y la petición del dúo en X de que "se cuente la verdad y de paso que sus seguidores nos dejen en paz", Bunbury ha respondido con un extenso comunicado en el que desmiente, insistiendo en que ya lo hizo en su momento, que la canción tenga nada que ver con Eva Amaral. El exvocalista de Héroes del Silencio aprovecha también para explicar qué ocurrió en realidad durante la gira que trajo a Bob Dylan a España en 2004 y que constituye el génesis de la polémica.

El dúo Amaral durante un concierto en mayo de 2004. Tim Mosenfelder/Getty Images

El affaire de Bob Dylan con Amaral En su comunicado, Bunbury recalca su "admiración" por el dúo aragonés y les pide "disculpas por todo lo sufrido". "No acostumbro a atender a rumorologías, ni dimes y diretes, ni atiendo a lo que se dice en las redes, pero me llega el malestar que ha mostrado Amaral", comienza el roquero para reconocer que, desde que se publicó la canción, fue consciente de que "surgió el rumor". "En alguna ocasión que en prensa me preguntaron al respecto aclaré que no es así", sigue Bunbury. Según él, todo viene del supuesto enfado que la prensa le atribuyó tras la contratación de Amaral como teloneros de Dylan en su gira de 2004. El vocalista zaragozano reconoce: "No me importa volver a insistir que eran ellos los contratados para abrir a Dylan y que a mí me llamó Gay Mercader para sustituirles por un problema en la mano de Juan". “Amaral no me quitó el puesto en absoluto“ Si bien Bunbury se ofreció para hacer los shows que restaban de la gira, Eva decidió hacerlos sola. Al respecto, el roquero comenta: "Me alegré por ella, aunque a mí me hiciera ilusión abrir para Dylan", para añadir que "Amaral no me quitó el puesto en absoluto", ya que "era suyo". Recalca que no existe conexión alguna entre este episodio y la canción "Puta desagradecida" y lamenta "el daño que le hayan podido ocasionar en todos estos años". Cartel del concierto de Bob Dylan en Alcalá de Henares el 14 de julio de 2004. LaVITRINAcollector.com