Amaral hace una oda a vivir con dulzura en las canciones de su nuevo álbum 'Dolce Vita'

Vivir dulcemente. Quedarse con la cara más amable de la vida porque los problemas, igualmente, surgen. Dolce Vita es el noveno álbum del dúo Amaral. Según comenta la cantante Eva Amaral en ‘Atención Obras’, han querido ensalzar el concepto de vivir con dulzura que trasmite las palabras dolce vita: “Es como una especie de rayo que recorre todas las canciones del disco y que, de una manera u otra, termina transmitiéndose esa sensación de que, pase lo que pase, nos vamos a quedar con la parte que ensalza la belleza de la vida.”

Entre risas, Eva Amaral reconoce que últimamente están confesando abiertamente en público que discuten: “Hay tensión creativa, lógicamente, porque cuando entre dos se hace un proyecto creativo, es lógico tener ahí como la diferencia .” Aunque no todo son divergencias. “En los textos sí que estábamos súper de acuerdo”, asegura el guitarrista.

El músico Juan Aguirre explica que usar el concepto de dolce vita como hilo conductor del disco fue idea de la vocalista. “Teníamos un millón de canciones y era una especie de caos gigante y no sabíamos ni por dónde cortar ni por dónde empezar”, señala. “Poniéndole el orden llegó la idea de dolce vita, que yo al principio no la veía. Te tengo que confesar”, dice Aguirre.

¿La dulce fama?

En ‘Atención Obras’ Juan Aguirre ha puesto en valor el difícil papel que ha asumido Eva Amaral al ser la cara reconocida del dúo: “La cantante tiene mucha más visibilidad y eso también hay que saber hacerlo bien. Entonces yo, que estoy en una posición mucho más cómoda, admiro mucho como lo ha hecho porque no todo el mundo sirve para eso”.

“Hemos empezado haciendo algo mal“

“Hay una cosa que nos ha salido mal que es convertirnos en personajes populares”, confiesa el músico. Explica que cuando empezaron en la música tenían referentes donde las canciones iban por delante de los artistas que las hacían, como sucedía con el grupo New Order: “Ellos casi no salían nunca en las portadas de los discos”. Sin embargo, en la portada del primer álbum de Amaral la cantante aparece tocando la guitarra. “Hemos empezado haciendo algo mal”. Y es que no se imaginaban el éxito que llegarían a conseguir.

La fama conlleva una exposición pública que, a su vez, tiene un gran riesgo: que la gente opine. El tema Rompehielos, el primer adelanto del álbum Dolce Vita, habla de la mala costumbre de opinar sobre lo que hace el resto de personas. “La canción es como una especie de conjuro a la fortaleza. Para que te dé ese empuje para seguir el camino que crees que debes seguir sin estar pendiente de las opiniones de los demás”, apunta Eva Amaral.