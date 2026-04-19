El romance que hizo temblar la Casa Blanca: Michael Douglas y Annette Bening son 'El presidente y Miss Wade'

El Presidente de los Estados Unidos, Andrew Shepherd (Michael Douglas) ha perdido a su mujer hace poco tiempo. Su fama de viudo solitario le acompaña hasta que se cruza en su camino Sydney Wade (Annette Bening), estratega política profesional con la que inicia un romance en plena campaña electoral para su reelección presidencial. La prensa les controla cada paso y sus oponentes políticos utilizan el romance para retratar al presidente como alguien blando, incapaz de dirigir el país más poderoso del mundo. Su índice de popularidad desciende estrepitosamente.

El presidente y Miss Wade (1995) está dirigida por el recientemente desaparecido Rob Reiner, quizás lo recuerdes de títulos como La princesa prometida o Cuando Harry encontró a Sally. En el reparto vemos además a Anna Deavere Smith, David Paymer, John Mahoney, Martin Sheen, Nina Siemaszko, Samantha Mathis y Michael J. Fox, que durante el rodaje mantuvo oculta la enfermedad de Parkinson que le acaban de diagnosticar por miedo a perder el papel. El actor temía que en alguna de las revisiones médicas rutinarias detectaran los temblores de su mano, pero finalmente logró superar las pruebas sin sospechas.

Robert Redford iba a ser el presidente La película fue una idea del actor y director Robert Redford, de hecho, él iba a ser el protagonista, pero las diferencias creativas con Reiner hicieron que Redford abandonara el proyecto. Mientras el director buscaba darle un fuerte peso político, el actor quería una historia puramente romántica. Michael Douglas y Annette Benig

Inspiración para El ala oeste de la Casa Blanca El equipo de la película construyó un set masivo y detallado del ala oeste y el Despacho Oval en los estudios de cine y televisión Castle Rock. El set fue tan realista que, tras terminar la película, el mismo despacho se reutilizó para rodar Nixon y la mítica escena de la explosión en Independence Day. El guionista de la película, Aaron Sorkin escribió un primer borrador con cerca de 400 páginas, cuando lo normal son 120: había demasiada información sobre la vida diaria del personal que no cabía en dos horas de metraje. Además, Sorkin tuvo acceso directo al diario real del presidente, un registro minuto a minuto de sus actividades. Ese nivel de detalle le dejó claro que había historias fascinantes que no cabían en una sola película. Muchos ven en esta película el génesis de la famosa serie El ala oeste de la Casa Blanca, escrita también por Sorkin, tanto por la ambientación como por la trama. Además, en ambas vemos el estilo Walk and Talk: diálogos rápidos que se producen mientras los personajes caminan por los pasillos. Este elemento que vemos a lo largo de la película se convertiría años más tarde en seña de identidad de la serie estrenada en 1999.